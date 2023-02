Martín Vizcarra gobierna el país desde marzo de 2018. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Martín Vizcarra, advirtió que hay poderes económicos y políticos que quieren desestabilizar al Gobierno, al tiempo que rechazó las denuncias que señalan que habría recibido S/1 millón cuando era gobernador de Moquegua por la obra Lomas de Ilo.

En una entrevista con el programa dominical Cuarto Poder, el mandatario dijo que detrás de las acusaciones en su contra están grupos afectados por las decisiones que tomó como ministro de Transportes y Comunicaciones y posteriormente como jefe del Estado. Detalló que las medidas adoptadas acabaron con las excesivas ganancias del 'Club de la construcción' y que permitieron un ahorro al Estado de unos dos mil millones de soles.

"Por eso cuando salen denuncias falsas, inmediatamente los congresistas que fueron eliminados del Parlamento con el cierre constitucional son los primeros que respaldan (en referencia a los pedidos de vacancia). Entonces aquí hay un esfuerzo político y económico para sacar a Vizcarra del Gobierno, porque quisieran incluso que las elecciones no se realicen en abril. Y eso es lo riesgoso y eso es lo que no está viendo la gente", manifestó.

Martín Vizcarra afirmó que no ha recibido ningún soborno por obra alguna en el Perú y en el mundo y que, a su juicio, hay fuerzas que quisieran mantener el statu quo en el país. "Mira los contratos [que beneficiaban a las empresas constructoras], yo cambié eso, hemos sacados la ley antimonopolio y leyes para sincerar el pago de impuestos y evitar la prescripción de los mismos. Entonces, estamos cambiando el statu quo y hay gente que no le conviene", sostuvo.

El presidente de la República aseguró también que gestión seguirá combatiendo la corrupción. "No hay problema aquí, estoy para enfrentar cualquier denuncia y para seguir adelante con mi lucha contra la corrupción, porque tengo la conciencia tranquila, porque no me corro y porque estamos haciendo todos los esfuerzos para mejorar la condición de vida de todos los peruanos", añadió.

Te sugerimos leer