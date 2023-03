Martín Vizcarra. | Fuente: Andina

El médico Germán Málaga, a cargo de los ensayos clínicos de la candidata a vacuna de Sinopharm que se desarrollaron en el Perú, confirmó a RPP Noticias que acudió a Palacio de Gobierno convocado por el expresidente Martín Vizcarra.

"Conversé por teléfono esta noche con el doctor Germán Málaga y nos confirmó que fue a Palacio de Gobierno. Citando sus palabras, lo que nos dijo fue: Era el presidente, tenía que ir, me citó", relató Jaime Chincha, conductor de Nada Está Dicho.

El periodista también señaló que Málaga se excusó de no participar en el programa de esta noche. "Lo que nos dijo fue que preferiría no contestar a nuestra pregunta basándose en la confidencialidad que tiene un ensayo clínico de estas características", contó.

Visita a Palacio de Gobierno

Según una denuncia periodística publicada en Perú 21, el ex jefe de Estado pidió expresamente a Germán Málaga ser inmunizado con la vacuna del laboratorio chino y esta se le puso de manera irregular en Palacio de Gobierno.

"El presidente sabía que lo que se le iba a poner no era placebo sino la vacuna que se había reservado para los médicos que iban a monitorear el ensayo clínico", sostiene la fuente del citado medio. "No hay documentos que sustenten un ensayo clínico porque Vizcarra no se sometió a este. No sé porqué ha dicho que participó en un ensayo", agrega.

Siempre de acuerdo con Perú 21, tanto Vizcarra Cornejo como su esposa fueron inoculados con la primera dosis el 2 de octubre y con la segunda dosis el 29 de octubre. A las citas asistieron Málaga y una enfermera de apellido Castillo; sus visitas quedaron registradas para el secretario general del entonces mandatario, Pedro Pablo Angulo de Pina.

Vizcarra asegura que participó en ensayo

Sin embargo, el expresidente aseguró este jueves que fue uno de los 12 mil voluntarios peruanos que participaron de los ensayos clínicos para la vacuna de Sinopharm. Durante un evento en Tacna, precisó que el 2 de octubre participó de los ensayos que el laboratorio chino realizó en el Perú.

"Consulté con el premier (Walter Martos) y me dijo que no me lo recomienda, que es muy riesgoso. Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Fue el 2 de octubre. Para ello, con esa prueba la fase 3 se terminó y la vacuna fue aprobada el 31 de diciembre y recién tiene validez", relató.

En la conferencia, en la que estuvo acompañado de Daniel Salaverry, Vizcarra señaló que su esposa también fue parte de estos ensayos de la vacuna china. Al ser consultado sobre la razón por la que no dio a conocer a la población esta decisión, el expresidente se amparó en la reserva del estudio de laboratorio.

Además, insistió en que su participación en este ensayo se dio el 2 de octubre, mientras que la validez de la vacuna de Sinopharm recién se dio el 31 de diciembre. Además, insistió en que "no tiene idea" si recibió un placebo o la vacuna, al igual que el resto de los 12 mil voluntarios. "No se sabe, es parte de un estudio", aseguró.

