El presidente Martín Vizcarra anunció este lunes que se aplicarán filtros al programa Reactiva Perú, a través del cual se otorgan créditos a empresas afectadas por la emergencia de la COVID-19, para que dichos préstamos no beneficien a las empresas investigadas por casos de corrupción.

Durante su habitual conferencia de prensa virtual, el jefe de Estado señaló: "Estamos viendo que siempre se filtran los que no deben... Hay empresas que están denunciadas por lavado de activos, por actos de corrupción y tienen el crédito. No, pues".

El mandatario indicó que los filtros para que las empresas puedan acceder a estos créditos lo establecen las entidades bancarias, pero que el Estado también se encargará de supervisar a partir de ahora.

"Si se está haciendo un esfuerzo de apoyar con liquidez para que no se rompa la cadena de pagos, que no se filtren ahí los que no deben. Tenemos que ser claros. Habiendo tanta empresa que está trabajando con firmeza, con entrega, transparencia, honestidad, no podemos destinar parte de esos recursos a empresas que tienen dudas sobre su accionar", afirmó.

"¿(Una empresa) tiene una investigación? ¿Está cuestionada por lavado de activos? Hay tantas empresas en la cola, mejor que pasen las otras", añadió Vizcarra.

En ese sentido, exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encabezado por María Alva Luperdi, a establecer filtros con el fin de "fiscalizar y evitar este tipo de situaciones".

De acuerdo con el portal de investigación Ojo Público, un grupo de 14 empresas, que recibieron S/52 millones en préstamos bancarios a través de Reactiva Perú, estuvo bajo sospecha en casos por defraudación tributaria, lavado de dinero y corrupción.

