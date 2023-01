Durante su discurso, el presidente de la República dijo que hay "algunos" que quieren aprovechar las circunstancias y quieren extender el periodo de gobierno. | Fuente: Telesystem Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Durante su visita a Cajamarca, el presidente de la República Martín Vizcarra volvió a referirse al Congreso. El mandatario manifestó que hay algunos congresistas que no quieren entregar su cargo el 28 de julio del próximo año.

“No nos distraigamos, no caigamos en el juego de los que quieren desestabilizar el Gobierno. Hay algunos que quieren aprovechar las circunstancias, incluso hay propuestas de extender el periodo de gobierno. Quisieran algunos congresistas no entregar su cargo el 28 de julio, sino prorrogarlo 2 años más y eso no es democrático”, manifestó.

Vizcarra Cornejo indicó que él entregará la presidencia en el periodo que corresponde. “El 28 de julio yo entrego el cargo al próximo presidente y los 130 congresistas hacen lo propio a los que el pueblo elija”, puntualizó.

Dijo que será responsabilidad de cada parlamentario el rendir cuentas al pueblo. “Tienen que rendir cuentas al pueblo que los eligió, ellos han sido elegidos para terminar un periodo”.

Reitera pedido a partidos políticos

En otro momento de su discurso, el mandatario pidió responsabilidad a los partidos políticos, para que sepan elegir a candidatos idóneos para las próximas elecciones.

“En estos 3 meses los partidos deben elegir a sus candidatos para congresistas y para presidente. Señores de los partidos políticos escojan personas con sensibilidad social, que piensen en la población”, dijo Vizcarra.

Población debe ser responsable ante la pandemia

A 7 meses de la pandemia del nuevo coronavirus, el presidente pidió mucha responsabilidad para evitar un rebrote de la enfermedad.

“Estamos en este último trimestre del año: octubre, noviembre y diciembre, y son claves porque todos tenemos que seguir siendo responsables para no dejar que la COVID-19, que está disminuyendo, vuelva a subir”, indicó.

Dijo que hay países que se confiaron y ahora están volviendo a las cuarentenas. “Nosotros no queremos llegar a eso. Seamos responsables y si somos responsables no habrá rebrote”, pidió Vizcarra.

El mandatario también pidió a la población ser responsable para evitar un rebrote de la COVID-19. | Fuente: Presidencia de la República

Inicia entrega de Tablets

El mandatario estuvo acompañado del ministro de Educación y dieron inicio a la entrega del primer lote de tablets para los escolares.

“Octubre, noviembre y diciembre vamos a repartir las tablets. Ya las hemos comprado en su totalidad”, señaló.

Vizcarra indicó que son más de 1 millón 50 mil tablets que van a ser repartidos a los alumnos y docentes; sin embargo, precisó que la entrega será por partes debido a que la empresa proveedora los entregará en varios lotes.

Martín Vizcarra participó, en Cajamarca, de la primera entrega de tablets para escolares. | Fuente: Presidencia de la República

