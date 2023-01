Colber Ríos Ríos, estudiante de la Institución Educativa Nacional 0304 Mario Vargas Llosa.

Un escolar peruano recibió la respuesta del premio Nobel Mario Vargas Llosa luego de que el estudiante le enviara un mensaje en un cuento que escribió para un concurso en el que obtuvo el segundo puesto en los Juegos Florales 2018 Etapa Regional en Moyobamba, en San Martín.

Colber Ríos Ríos, estudiante de la Institución Educativa Nacional 0304 Mario Vargas Llosa, escribió un cuento titulado 'Un mundo ciego' en el que cuenta sus inicios en este centro educativo y su vínculo con su escuela. En la parte final del texto, le envía un mensaje al premio Nobel de Literatura y le expresa su deseo de conocerlo.

"Hoy me encuentro en el segundo grado. Gracias a los profesores sé un poco más de ti, de tus obras literarias y te escribo estas líneas esperando que alguna vez puedas visitarme, conocer a mis compañeros y al colegio que hoy lleva tu nombre y del cual nos sentimos muy orgullosos", cuenta.

La periodista Paola Ugaz fue la encargada de dar a conocer este caso y de publicar la respuesta de Mario Vargas Llosa. En su mensaje en Twitter, la periodista contó que el escritor se enteró del caso por intermedio de su hija, Morgana Vargas Llosa.

"Querido Colber, he leído con mucha emoción ese texto tan bonito que has escrito sobre tus primeros años. Me ha conmovido mucho y quiero enviarte muchos deseos de que tengas éxitos en tus estudios y, sobre todo, tengo la esperanza de que alguna vez podamos vernos y conversar. Te deseo lo mejor", fue el mensaje del escritor.

La periodista peruana también informó que Vargas Llosa no se ha podido comunicar con el escolar o con su madre porque viven en una zona de difícil acceso telefónico en el campo.

