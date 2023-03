El Consejo de la Prensa Peruana exigió al Gobierno y la Policía Nacional respetar los derechos a la protesta pacífica de ciudadanos y ciudadanas. | Fuente: RPP Noticias

Este 12 de noviembre, ciudadanos y ciudadanas de diferentes regiones del país se suman a la Marcha Nacional, producida tras la decisión del Congreso de vacar al expresidente Martín Vizcarra. Un panorama sobre el cual el Consejo de la Prensa Peruana emitió un comunicado.

Dicha organización, manifestó su “profunda preocupación por la crisis política y democrática que vive actualmente el Perú”. Y frente a este escenario, afirmó que se “mantiene vigilante ante violaciones a la libertad de expresión, prensa, información y al derecho de protesta pacífica de la ciudadanía”.

“Nuestra organización está en constante comunicación con organismos internacionales para lanzar alertas en caso cualquiera de estas libertades sea afectada, como ya ha ocurrido con periodistas en los últimos días”, señaló en su mensaje.

En ese sentido, el Consejo de la Prensa Peruana instó “al gobierno y a la Policía Nacional evitar el abuso de la fuerza ante cualquier periodista, reportero o ciudadano que ejerza sus libertades informativas e individuales”.

RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL CONTAGIO DURANTE LAS PROTESTAS

Huerta, recomienda tener en cuenta las siete recomendaciones básicas generales que dio el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York para las manifestaciones:

1. Cubrirse la cara con más capas de lo posible. Los que vayan a las marchas tienen que usar una cubierta facial y aquí es si encima de la mascarilla pueden tener otra mascarilla, de repente una bandana o algo que les cubra más. Cuantas más capas es mejor.

2. Usar protección para los ojos. Ahí están las viseras o los lentes para evitar las lesiones.

3. Mantenerse hidratado. El clima ya está comenzando a cambiar. Lleve una botella de agua y manténgase hidratado.

4. Llevar desinfectante de manos. Ponerse en gel en las manos por si toca alguna cosa en las marchas.

5. Se recomienda no gritar, en su lugar, lleven letreros y hagan ruidos, pueden ser con objetos, pero tratar de no gritar o alzar la voz, sobre todo si no están bien cubiertos.

6. Tratar de formar grupos pequeños.

7. Ser consciente de la distancia, mantenerse no juntos sino a una distancia de por lo menos dos metros, tratando de que alguien organice y verifique la distancia entre grupos.

“Lo que se recomienda en relación con los gases lacrimógenos es alejarte lo más posible del foco. Hay algunos muchachos, muchachas, que son mucho más activos, que patean las latas, que mandan fuera de los grupos, ellos lo podrán hacer si tienen la práctica”, comentó.

