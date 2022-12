Defensoría pide sanción ejemplar a empresarios. | Fuente: RPP Noticias

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, consideró que su responsabilidad en la muerte de las 13 personas dentro de una discoteca en este distrito "es estrictamente emocional, como alcalde de Los Olivos".

En entrevista con RPP Noticias, Castillo reconoció problemas en su gestión para realizar labores de fiscalización debido a la pandemia y a problemas financieros. En ese sentido, señaló que el Serenazgo y Fiscalización del distrito se encuentran "muy diezmados" y con poca posibilidad de contratar personal.

"Era una fiesta clandestina. Mucho se ha dicho que no fiscalizamos en tiempo de pandemia y eso no es tan cierto. Cumplimos con nuestra labor fiscalizadora en la medida de nuestras posibilidades", señaló en Ampliación de Noticias.

Al respecto, detalló que actualmente el área de Fiscalización del distrito cuenta con 23 personas recién contratadas, las cuales son exclusivamente para resguardar los mercados y evitar aglomeraciones. Agregó que solo quedan 12 para otras labores.

La muerte de las 13 personas se produjo durante la intervención de la Policía a una fiesta realizada en la discoteca Thomas Restobar. Como se recuerda, este tipo de eventos está prohibido como parte de las medidas para evitar la propagación de la COVID-19

"Soy hombre viejo para lavarme las manos. Yo puedo tener 20 años en la Alcaldía, pero esta es la primera vez que tenemos un evento distinto. La pandemia ha afectado la gestión", señaló Castilllo.

En otro momento, calificó al distrito de Los Olivos como "La Victoria de Lima Norte" debido a la gran cantidad de comercio ambulatorio y a que el número de personas que tienen por fiscalizar "es tremendamente mayor".

Asimismo, el alcalde negó haber sido informado del problema en la discoteca y de la realización de fiestas ilegales, tal como lo advirtió el regidor Javier Sulca, a quien exhortó a mostrar algún documento oficial que acredite esta comunicación.

"Lo que sí puedo decir es que siempre estoy con mi teléfono abierto, las 24 horas, y ahí no hay un solo reporte de queja, porque cuando los problemas no se resuelve la gente acude a mi WhatsApp", señaló. Sobre las alertas al Serenazgo, dijo que "no existe una evidencia".

