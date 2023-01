Comisión del Congreso recibió críticas por dilatar debate de ley agraria. | Fuente: Andina

La Comisión de Economía del Congreso acordó sesionar el próximo sábado a fin de debatir el proyecto para la nueva ley de promoción agraria. Ello luego de que este jueves no alcanzara el quórum requerido para llevar a cabo dicho análisis.

Así lo informó el presidente de dicho grupo parlamentario, Anthony Novoa (Acción Popular), quien lamentó la inasistencia de sus colegas.

"Me siento consternado por la falta de compromiso y la actitud de algunos congresistas que no asistieron. El equipo técnico ha trabajo la madrugada incluso de algunos días con el fin de tener un texto lo más rápido posible. He dispuesto la convocatoria para el día sábado a primera hora", expresó.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Oyola indicó que problemas de conexión le impidieron participar en la frustrada sesión.

"Me encuentro en la ciudad de Pisco y he tenido problemas de conexión; cuando me conecté, me dijeron que se había levantado la sesión", apuntó.

Además, señaló que los integrantes recibieron unas horas antes el dictamen a debatir, el cual, a su parecer, "no va a solucionar el problema que está agudizándose cada vez más".

Se cancela sesión

Este jueves la Comisión de Economía del Congreso tenía previsto debatir la nueva propuesta de ley agraria; sin embargo, la sesión virtual tuvo que suspenderse a los pocos minutos de haberse iniciado (3:00 p.m.) debido a que la falta de quórum por la poca presencia remota de congresistas.

Se tenía previsto debatir un nuevo planteamiento de una remuneración básica no menor a la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/930. A esto se le sumarían las gratificaciones, equivalente al 16.66% del sueldo, y la CTS, equivalente a 9.72%.

Este hecho generó críticas de la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, quien calificó de "lamentable que por falta de quorum en el Congreso no podamos tener hoy una nueva Ley Agraria".

Asimismo, la titular del Poder Legislativo, Mirtha Vásquez, consideró "inaceptable que la sesión virtual de la Comisión de Economía se haya suspendido por falta de quórum y se siga postergando el debate del predictamen de ley agraria".

Te sugerimos leer