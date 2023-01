Marianella Ledema y Julio Velarde | Fuente: Composición en base a imágenes de Andina

Luego de que la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, propusiera la reducción de sueldos de altos funcionarios del Estado mientras dure la Emergencia Nacional por la pandemia del COVID-19, el presidente del Banco Central de la Reserva, Julio Velarde, consideró “una tontería” la propuesta de la magistrada.

Al respecto, Ledesma defendió su postura en RPP Noticias, aclarando que se refirió a los funcionarios de alto nivel. En este sentido, afirmó que su propuesta tiene un marco constitucional, pues está basada en las facultades del presidente de la República como medidas extraordinarias.

“Es posible reducir las remuneraciones de manera temporal y excepcional. Es cierto que estamos viviendo una pandemia, un tema inusual que tiene una repercusión económica. (…) Nuestra situación de funcionarios es privilegiada, no se nos está afectando económicamente, mientras encontramos a otros ciudadanos que sí están en una situación de vulnerabilidad”, indicó.

“No podemos ser indolentes y no recordar que se activen estos mecanismos constitucionales que existen. Eso no significa los criterios que ha asumido el señor Velarde. Yo me pongo en el papel y en los zapatos de la mayor parte de ciudadanos que están en condiciones de vulnerabilidad”, dijo y aclaró que se refirió a los altos funcionarios.

“El señor Velarde no sé cuanto pasará de los S/45 mil. En esta situación de emergencia debemos ser solidarios”, apuntó. "El Ejecutivo tiene mecanismos para que cierto grupo de funcionarios pueda colaborar", agregó.

Además, Ledesma indicó que esta medida no tiene como objetivo resolver el problema de fondo, ya que no se sabe cuándo terminará la pandemia del COVID-19 y cómo nos afectará. Lo cierto, puntualizó, es que sí se pueden tomar gestos y medidas.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Marianella Ledesma le responde al presidente del BCR, Julio Velarde, sobre la propuesta de reducir los sueldos de altos funcionarios. | Fuente: Andina - RPP

