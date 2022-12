Desde temprano familiares de adultos mayores llegaron hasta el colegio Rosa Flores de Oliva, pero se dieron con la sorpresa que no habían vacunas. | Fuente: RPP Noticias

Es miércoles 16 de junio en Chiclayo, región Lambayeque y, mientras en todo el país la vacunación contra la COVID-19 avanza, en esta zona del norte peruano, se ha suspendido. ¿La razón? No hay vacunas disponibles. Se acabaron, según la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque.

En efecto, un grupo de ciudadanos de Chiclayo mostró su malestar este miércoles en horas de la mañana luego de que llegaran a los centros de vacunación y les informaran que la aplicación de vacunas para adultos mayores había sido suspendida por falta de dosis.

Los ciudadanos pernoctaron en los exteriores de los colegios Rosa Flores de Oliva, Naylamp y San José con el objetivo de ser inoculados. Sin embargo, les informaron que recién la campaña de inmunización se retomará el jueves 17 de junio.

“Estoy esperando para la segunda dosis y recién me entero de que no va a haber vacunas. Les pedimos a las autoridades que avisen. Hay gente que ha llegado a las cuatro de la mañana. Yo recibí aquí la primera dosis. He venido más temprano para mi segunda dosis y me entero de esto”, contó a RPP Noticias el ciudadano Francisco Sánchez Flores.

Los adultos mayores pidieron a las autoridades que coloquen comunicados en los vacunatorios para que los beneficiarios puedan orientarse, ya que la mayoría no usa redes sociales para enterarse de los anuncios que realiza la Gerencia Regional de Salud.

Hasta el momento han llegado cerca de 200 mil dosis de vacunas contra la COVID-19 a la región Lambayeque. | Fuente: RPP Noticias

¿Qué pasó con las dosis?

El responsable de la Estrategia Regional de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud, José Antonio Enríquez Salazar, explicó que el primer retraso de llegada de vacunas se registró en los días previos a la segunda vuelta electoral (6 de junio), lo cual originó la acumulación de beneficiarios en los locales.

Precisó que en estas fechas no se programaron vuelos para envíos de dosis, por la proximidad de las elecciones y, por ello, las vacunas no llegaron a tiempo.

Agregó que el pasado 12 de junio se volvió a paralizar la campaña porque las pocas dosis que quedaban fueron priorizadas para los bomberos, miembros de la Cruz Roja y agremiados a los colegios profesionales que faltaban vacunar.

Además precisó que llegaron beneficiarios lambayecanos que viven en otras regiones para ser vacunados y esto originó que se reduzca el número de vacunas.

“A la fecha, 171 mil personas cuentan con la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Mientras que 53 mil adultos mayores de más de 60 años ya han sido inmunizados con sus dosis completas. Esperamos ir cumpliendo con la programación para ampliar la cobertura de vacunación”, agregó.

El funcionario detalló que, hasta ahora, la región Lambayeque ha recibido 198 mil 900 dosis de vacunas de los laboratorios de Sinopharm y Pfizer, las cuales han sido distribuidas en diferentes remesas a más de 40 centros de vacunación de la región, compuesta por las provincias de Lambayeque, Chiclayo y Ferreñafe.

Además, anunciaron que la próxima semana se espera recibir más de 60 mil dosis que permitirán ampliar la cobertura de beneficiarios.

“Les pedimos paciencia a la población porque estamos realizando la campaña según la dotación de dosis que tenemos. En las próximas horas llegarán más de 66 mil dosis del laboratorio Pfizer y con ellas esperamos cerrar las brechas que faltan. Estamos avanzando porque al día vacunamos, en promedio, entre 15 y 18 mil personas”, afirmó.

Para el consejero regional, William Velásquez hay mala distribución y desorganización en la campaña de vacunación. | Fuente: RPP Noticias

¿Ineficiente distribución de las dosis?

Consultado sobre este tema, el consejero regional, William Velásquez Bardales, integrante de la Comisión de Salud del Gobierno Regional, dijo que en la campaña de inoculación existe desorganización y una ineficiente distribución de las dosis.

“Hay un buen grueso de la población de 60 años para arriba que no ha sido vacunada. Las autoridades deben tener claro que deben implementar mejores estrategias, porque hasta ahora es un desacierto todo lo que han aplicado. No hay propuesta de estrategia y lo que cada día se ve, desnuda esa incapacidad”, remarcó.

La autoridad dijo que por no ordenar de manera correcta las dosis se advierte mayor caos en los próximos días.

“Hago un llamado al gerente de salud y al gobernador. Son muchas incomodidades. Porque hay aglomeración y eso, lejos de solucionar el problema, lo va a agudizar”, agregó.

Puntualizó que visitarán los diferentes vacunatorios para seguir verificando el caos y desorden que se observa en la campaña.

Finalmente las autoridades del sector informaron que para este jueves se ha anunciado la llegada del presidente de la República, Francisco Sagasti, quien arribaría con un nuevo lote de vacunas.

