Máquina retroexcavadora llegó a la zona para escarbar en una fosa donde se presume que estarían los cuerpos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

Un grupo de familiares de 14 fallecidos por la COVID-19 en la ciudad de Ferreñafe, región Lambayeque, denunciaron que no encontraron los restos de sus seres queridos que fueron enterrados hace más de un año en el cementerio temporal del distrito de Mesones Muro, ubicado a 30 minutos de la localidad.

Ellos llegaron desde la madrugada del viernes a este sector para exhumar los restos de sus familiares y trasladarlos hasta el cementerio de la provincia para una "cristiana sepultura". Sin embargo, no encontraron los cuerpos en el lugar donde hace más de un año llegan a colocarles flores.

“Hemos venido a exhumar y me doy cuenta que, donde nos han dicho que está el cadáver de mi papá, no está. Nos han tenido engañados todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo viniendo, exponiendo a mi madre y no hay nada?”, cuestionó Elizabeth Panta, hija del fallecido, Francisco Panta Niño.

Un drama viven las familias de personas fallecidas por la COVID-19 en Ferreñafe, porque por más de un año llegaron a dejar flores a la tumba de sus seres queridos, pero en estos lugares nunca estuvieron sus restos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Leonardo Muñoz

Denuncias

También denunciaron que, pese a los constantes llamados, ninguna autoridad responde sobre este hecho.

“No podemos denunciar esta situación porque nadie se hace presente. Hemos sabido por los señores de la funeraria que están en una fosa cerca, pero ninguna autoridad se ha hecho cargo hasta el momento”, denunció otro familiar.

Hasta el lugar, acudieron los consejeros regionales, Manuel Huacchillo y Glender Núñez, quienes anunciaron que notificarán de este hecho a la municipalidad provincial de Ferreñafe y la Gerencia Regional de Salud.

“Nos parece una burla. Vamos a pedirle a la alcaldesa de Ferreñafe que nos dé una explicación de esto. No se puede jugar así con el dolor de estas familias”, comentó el consejero, Manuel Huacchillo.

Con apoyo de maquinaria pesada, los denunciantes pidieron desenterrar las fosas cercanas, para verificar si allí se encuentran los cuerpos de sus fallecidos.

