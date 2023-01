El director de la UGEL, Ángel Salazar, dijo que esta cifra es 20 veces mayor que la registrada el año pasado cuando inició la pandemia. | Fuente: RPP Noticias

Alrededor de 40 mil escolares todavía no han podido matricularse debido al impacto económico generado por la pandemia del nuevo coronavirus, reveló el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo, Ángel Salazar Piscoya.

Según explicó el funcionario, el año pasado se registraron 206 mil estudiantes matriculados, pero este año se ha registrado una disminución del 20%, sobre todo en los colegios privados.

“Nos falta que aún se matriculen prácticamente 40 mil estudiantes. Es una preocupación que conlleva a que esta pandemia y la crisis económica ha conllevado que familias sencillamente hayan optado primero por alimentación y después lo otro y también el problema de la conectividad”, expresó.

El director de la UGEL Chiclayo dijo que esta cifra de estudiantes sin matricular es 20 veces más que la registrada el año pasado, por lo que prevé un incremento en la deserción escolar durante este 2021.

Familias piden recargas de internet

La autoridad educativa dijo que muchos padres no tienen dinero para recargar internet en sus celulares y vienen solicitando a las autoridades que puedan colocarles planes de datos para las clases de sus hijos.

"No todos están en las condiciones detener megas para mantenerse conectados. No podemos seguir en esta situación. Hemos planteado que se le den megas a las familias y de esa manera garantizar que los esudiantes puedan mnatenerse. Muchos estudiantes les dicen a sus maestros: "Profesor no tengo megas, solo podemos hablar un momento", indicó.

Asimismo, Salazar Piscoya informó que ningún colegio de la zona rural de Chiclayo reúne las condiciones para iniciar las clases con algún tipo de presencialidad en el corto o mediano plazo, pues el 80% de los profesores vive en la zona urbana y, según dijo, durante el traslado se podrían contagiar e infectar a las comunidades donde no existen casos.

