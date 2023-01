El taxista lo llevó a un lugar descampado en La Victoria, donde fue asaltado por otros dos ladrones. | Fuente: Orquesta Agua Azul | Fotógrafo: Miguel Paredes Haro

El cantante Lucho Paz de la Orquesta Agua Azul fue asalto la madrugada del sábado, después de realizar una presentación privada en el Cercado de Lima.

Según detalló al diario La República, el artista tomó un taxi al promediar la 1:20 de la mañana para ir a su casa, pero el conductor lo llevó por otra ruta. En este último lugar, fue asaltado por otros dos cómplices que estaban armados.

“Todo fue muy rápido, tuvimos una presentación con la orquesta en el Instituto Loayza, ubicado por el pasaje Nueva Rosita con Wilson. Tocamos hasta la 1 de la mañana y decidí tomar taxi para dirigirme a mi casa porque los demás integrantes se iban con el bus directo a Huancayo, yo iba a salir en un vuelo”, comentó.

Los asaltantantes se llevaron su billetera con documentos personales y dinero en efectivo, celulares y un porta terno que tenía su nuevo vestuario. Lo dejaron sin nada y fue asistido por un taxista que lo llevó hacía la comisaría de La Victoria en donde denunció el robo.

“Como estaba conversando y coordinando con los chicos de la orquesta por celular no me di cuenta que el taxista se desvió por La Victoria y me metió a una zona descampada y oscura, frenó el carro y dos sujetos con armas me sacaron a la fuerza, el chofer se dio a la fuga y ahí me arrinconaron. Me dijeron que les dé todo porque si no me mataban, yo no opuse resistencia”, narró al diario.

A pesar del mal momento, realizó la presentación y tuvo que viajar con su pasaporte hacia Huancayo. “El show tiene que continuar pese a este mal momento, me llevé un gran susto pero lo importante es que hay vida para seguir trabajando".

