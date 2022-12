Complejo metalúrgico de La Oroya | Fuente: Andina

Dirigentes sindicales y trabajadores mineros de la empresa Doe Run Perú exigieron este viernes que el presidente Martín Vizcarra considere la pronta reactivación del complejo metalúrgico de La Oroya (región Junín), de lo contrario acatarán un paro indefinido desde el lunes 26 de agosto.

En entrevista con el programa La rotativa del aire de RPP, el presidente de la Gestión de Salvemos La Oroya, Enrique Puente, solicitó la instalación de una mesa de diálogo "directo" entre el Ejecutivo con los trabajadores.

"Invocamos al presidente (Martín Vizcarra) que considere la reactivación de la empresa Doe Run Perú, en la cual nosotros nos encontramos en pie de lucha para el reinicio (de actividades)", dijo el dirigente.

Enrique Puente explicó que la reanudación de trabajos en el complejo metalúrgico consiste en la activación de dos plantas de plomo. Según el dirigente, el tema de la contaminación ambiental ya se tiene controlado.

En el 2009 la empresa Doe Run Perú se declaró en insolvencia y, además, no logró implementar un programa de adecuación ambiental. Desde entonces la firma Carrizales Infraestructura & Servicios Públicos SCRL. es el liquidador para los activos del Complejo Metalúrgico de La Oroya y de la Unidad Minera Cobriza.

"Personalmente no me gustaría llegar a este extremo, es dificultoso para nosotros y la población porque no queremos enfrentarnos con nuestros hermanos los policías (...) solamente le pedimos al presidente Vizcarra a que nos de la oportunidad de recibirnos", invocó Enrique Puente.

