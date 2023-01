La Policía llegó hasta la carpa de juguetes de la víctima para realizar el levantamiento del cadáver. | Fuente: RPP Noticias

Una mujer identificada como Catty Gisella Ríos Alfaro de Ramos, de 40 años, fue asesinada de tres balazos en la cabeza. Testigos señalaron como responsable del crimen a la pareja de la víctima, quien se habría acercado en la madrugada hasta una carpa de venta de juguetes para acabar con la vida de Ríos Alfaro.

Tras ello, según cuenta un testigo, el hombre salió de la carpa y amenazó con disparar a quienes se encontraban en el lugar para posteriormente darse a la fuga en una moto azul.

La madre de la víctima dijo que la pareja se casó en el 2006 y que poco tiempo después empezaron los maltratos. Indicó que anteriormente su hija había intentado denunciar a su esposo, Edward Grimaldo Ramos Chuquimantari, por violencia física en la Comisaría de La Merced, pero no le habían hecho caso.

“Yo no sabía absolutamente nada. Este año me contó ‘mamá, mi esposo me amenaza con matarme. Mamá, he ido a la Policía Nacional y no me hacen caso’. (…) ‘Me dijeron eres una ociosa, no has cocinado, no has lavado, por eso tu marido te ha pegado'”, denunció la madre de la víctima y aseguró que pedirá la custodia de sus cuatro nietos.

“Él era una persona machista, un día me amenazó con matarme. Me dijo quiero verte muerta. (…) No voy a confiar en la mamá del hombre”, indicó.

Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional realizó el levantamiento del cadáver.

Madre de la víctima pide justicia por el asesinato de su hija | Fuente: RPP Noticias

En La Merced, una mujer y madre de sus cuatro hijos fue asesinada de tres balazos en la cabeza.

LA POLICÍA RESPONDE

El representante de la sexta macro-región de Pasco, Huancavelica y Junín, el general Alejandro Oviedo Echevarría, aseguró que este caso hace que la sociedad reflexione, debido a que se trata de un tema "educativo y cultural", no obstante, descartó tener cifras de cuántos efectivos han sido sancionados por no atender casos de violencia de género.

"Tenemos cifras que nos preocupan. (…) Estamos trabajando para sensibilizar a las personas, porque el principal foco de violencia se da dentro de las familias, en el ámbito de las cuatro paredes", indicó.

Además, aclaró que en su región se tienen 11 518 casos de violencia familiar, 48 casos de tentativa de feminicidio y seis casos de feminicidio.

