César Acuña, candidato presidencial.

El candidato presidencial por Alianza para el Progreso, César Acuña, anunció que demandará a la editorial Penguin Random House por la publicación del libro 'Plata como cancha', del periodista Christopher Acosta, por utilizar ese título pese a estar registrado a su nombre ante el Indecopi desde hace algunos años.

En entrevista con RPP Noticias, César Acuña aseguró que la denuncia ante el Indecopi es contra la editorial Penguin Random House y no contra el autor del libro, el periodista Christopher Acosta, pese a que el oficio que circula en redes sociales y a la propia versión del periodista demuestran lo contrario. Asimismo, negó que con esto busque impedir la venta del libro.

"La frase 'Plata como cancha' la tengo registrada a mi nombre en Indecopi desde hace como tres años. La denuncia que hemos hecho nosotros es ante Indecopi a la editorial por utilizar el nombre 'Plata como cancha', porque está registrado en Indecopi a mi nombre. Parece que la editorial no se imaginó que esa marca estaba registrada", señaló.

César Acuña recordó que decidió registrar el nombre 'Plata como cancha' debido a que cuando viaja al interior del país "ya no me dicen César Acuña, me dicen plata como cancha". De igual modo, reiteró que no se opone a la publicación del libro del periodista Christopher Acosta, sino a "la utilización de la marca de 'Plata como cancha'".

En respuesta, el periodista Christopher Acosta se mostró seguro de que el Indecopi "fallará a favor de la libertad de expresión". "Que un político que ha violentado constantemente los derechos de autor acuda ahora a ellos para intentar censurar un libro me parece inaudito", señaló a RPP Noticias.

