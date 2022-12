Julio Garay, creador de las galletas contra la anemia 'Nutri H' | Fuente: RPP Noticias

Julio Garay nunca pensó que llegaría a ser ingeniero industrial. Cuando tenía cinco años, los médicos le diagnosticaron anemia, una enfermedad que afecta a cuatro de cada 10 niños en el Perú. Logró recuperarse gracias a su madre, quien solía darle “sangrecita” cada vez que podía. El tiempo fue pasando y cuando terminó el colegio tomó una decisión que cambiaría su vida: postular a la Beca 18.

Así logró estudiar la carrera que tanto quería en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Fueron tres años los que pasó en el laboratorio experimental de su facultad con una sola meta: encontrar la fórmula perfecta para la galleta que combatiría la anemia en solo 30 días. Era un reto difícil, pero no imposible.

Julio desechó más de 300 pruebas que no funcionaron, pero rendirse nunca fue una opción para él. Tras varios meses de arduo trabajo y de escuchar los consejos de amigos y docentes, llegó a la fórmula perfecta: 40% de hemoglobina bobina (sangrecita de res), 30% de quinua y 10% de cacao. ¿El resultado? Las galletas ‘Nutri H’, un alimento rico en hierro que promete erradicar la anemia en los niños que consuman un paquete al día.

“Encontré tanta pasión que no me importaba que los días pasen, los meses… todas las pruebas las tenía en mi cuarto, previamente rotuladas por cada mes y las veía y me preguntaba: ¿Qué es lo que falta? Las recomendaciones prevalecieron. Siempre escuché sugerencias y al final, pude lograrlo”, confiesa.

Con 26 años, este invento ha llevado a Julio Garay a ser uno de los cinco semifinalistas del concurso de History Channel en Latinoamérica: “Una idea para cambiar la historia 2019”, en el que disputa el primer lugar con cuatro talentosos jóvenes de México, Ecuador, Colombia y Chile, cuyas iniciativas considera igual de valiosas que la suya. “No hay un proyecto que sea mejor que otro; los cinco son buenos, sin excepción”, dice con una sonrisa en el rostro.

Pero, ¿funcionan realmente las galletas ‘Nutri H’? Para saberlo solo había que probarlas en quienes más las necesitan: los niños. Es por eso que Julio se reunió con un grupo de madres ayacuchanas, quienes después de darle este alimento a sus niños durante 45 días, observaron una notable mejora: sus hijos tenían más energía y “aprendían mejor” en el colegio. Esa, cuenta, es la satisfacción más grande que pudo tener.

“El primer distrito en el que se hizo la prueba en Ayacucho fue el de Ventanilla. En coordinación con la Municipalidad y el sector Salud, se pudo identificar a niños que padecen de anemia. Se les hizo la desparasitación, el tamizaje y también se les dio las galletas durante 45 días, para lo cual se tuvo que realizar charlas a las madres de familia. Al finalizar pudimos revisar que un 50% de niños salió del cuadro de anemia”, explica lleno de emoción.

Son estos resultados los que hacen que Julio busque ser el ganador del concurso de History Channel. Solo así, explica, tendrá la oportunidad de llevar las galletas ‘Nutri H’ a todo el Perú, y también a otros países de Latinoamérica. Además, podrá continuar adquiriendo conocimientos, pues su sueño es estudiar una maestría en Biotecnología. Esta especialidad, asegura, le permitirá crear productos que, además de nutritivos, sean eco-amigables.

Ganar el prestigioso concurso le abriría un sinfín de oportunidades. Por el momento, Julio todavía no cuenta con máquinas sofisticadas, ni con mano de obra para producir a gran escala. Todo podría cambiar si el próximo 24 de noviembre fuese elegido como el ganador. Y de ello depende cuánta gente vote por él.

“Estamos iniciando de una manera semi-industrial, y requerimos de mano de obra para elaborar las galletas. Es mi retribución con el Estado, así como me brindó el apoyo con la beca 18, gracias a la cual pude estudiar la carrera de Ingeniería Industrial. Si no hubiera tenido la beca, nunca habría creado las galletas ‘Nutri H’. Es una retribución… qué mejor que hacerlo por los niños”, asegura.

Seguir estudiando y poder aliviar de esta enfermedad que aqueja a miles de niños no son los únicos objetivos que tiene Julio: actualmente se encuentra trabajando en unas galletas veganas que también ataquen esta enfermedad. En la composición, por supuesto, no utilizará sangrecita, sino algas marinas, debido a que aportan gran cantidad de hierro. Sucede que, para Julio Garay, combatir la anemia es más que un propósito; es su oportunidad para retribuirle al Perú haber podido en la universidad a través de una beca. Quienes lo conocen y han visto de cerca su perseverancia están seguros de que lo logrará.

