El ministro del Interior, José Elice, lamentó este lunes que la Policía Nacional, en su opinión, no tenga suficiente reconocimiento de parte de la ciudadanía por la labor que realiza y que, en cambio, se le critique por su actuación durante las protestas sociales de noviembre y el paro agrario.

"Los errores afloran inmediatamente; ¿los méritos?, nadie los aplaude. La Policía Nacional ha hecho muchas cosas en estas fiestas, los medios los ha difundido y nadie los ha aplaudido. No he visto en las redes sociales ni en ninguna parte una felicitación, un reconocimiento al trabajo que ha hecho la Policía", afirmó en Nada Está Dicho por RPP.

"Todos los policías sienten esta falta de reconocimiento a veces de su trabajo. No todos hacen control de manifestaciones, sino que desarrollan otras labores donde han tenido éxito. No me parece justo que eso no sea reconocido en la misma medida que se les critica tanto y se les intenta hundir cuando participan de estas situaciones (protestas) que son muy complicadas", agregó.

El titular del Interior consideró que esto puede deberse a una "inclinación" de la ciudadanía por la información negativa que se difunde en medios y redes sociales, así como a un intento de criticar al Gobierno "vinculándolo" con el Partido Morado. "Es una manera seguramente de atacar la candidatura de Julio Guzmán".

Protestas sociales

El ministro también se pronunció en torno a las muertes de Inti Sotelo y Jack Pintado, producidas en noviembre pasado y que continúan en investigación. Elice se había comprometido a informar hoy a los familiares de las víctimas respecto de los avances de las pesquisas realizadas.

El ministro explicó que hay dos investigaciones, una de ellas en el Ministerio Público que tiene un plazo de hasta ocho meses.

En el caso del proceso que se sigue en la Policía Nacional, "se terminó la etapa preliminar, una etapa de reunión de información". Ahora corresponde, continuó, que el equipo encargado informe si recomienda o no abrir un proceso administrativo disciplinario.

"La ley establece que son 30 días hábiles para que termine esa etapa, (plazo) que terminaba hoy. Quienes están a cargo de ese trabajo me han pedido dos días más porque hubo dos feriados. El miércoles no habrá un informe ni siquiera para mí ni para los familiares de las víctimas, yo les puedo comunicar hasta qué etapa hemos avanzado".

El miércoles, "se va a decir si este equipo que ha hecho el trabajo preliminar recomienda o no desarrollar de manera formar un proceso disciplinario administrativo". "Eso no tiene implicancias penales, pero sí puede ayudar a la investigación que realiza el Ministerio Público".

Paro agrario

El ministro consideró que las protestas sociales de noviembre pasado y las manifestaciones de los trabajadores agrarios "son cosas completamente distintas, circunstancias distintas". "Que haya muertes no significa que sean en las mismas circusntancias", indicó.

"No sabemos, bueno, tenemos un nivel de acercamiento a lo que sería una convicción, pero hay que esperar a lo que diga la justicia... Ni siquiera sabemos exactamente si quienes han disparado han sido policías", dijo sobre las muertes en la provincia de Virú, en La Libertad.

Además, indicó que los dos suboficiales que están siendo investigados por estos fallecimientos, José Hoyos y Víctor Bueno Alva -quien fue captado por un reportero gráfico empuñando un arma de fuego- ,"se han puesto a disposición del Ministerio Público".

