José Domingo Pérez junto a Rafael Vela, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato.

El integrante del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez, rechazó el contenido de los audios difundidos la última semana en los que Karem Roca, exasistente administrativa de Palacio de Gobierno, menciona una supuesta coordinación entre él y familiares del presidente Martín Vizcarra.

En una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP, el fiscal dijo que lo señalado por Roca Luque busca "desestabilizar" la labor que realiza en el Ministerio Público.

José Domingo Pérez explicó que nunca tuvo a su cargo investigaciones al mandatario cuando trabajó como fiscal provincial en Moquegua en el 2008.

"Es imposible que haya podido investigar al exgobernador Martín Vizcarra, porque cuando me he desenvuelto como fiscal de Moquegua, él no tenía ningún cargo público. He sido fiscal de Moquegua del 26 de marzo del 2008 al 14 de enero del 2011. Vine a Lima retornando a mi plaza titular, soy fiscal anticorrupción titular; por lo tanto, esa información de que a mí me trajo Martín Vizcarra me parece absurda y ridícula", remarcó.

"Cuando se cayó esa falsa información, que últimamente se dio a conocer, como si yo hubiese beneficiado a Martín Vizcarra en dicha investigación (en referencia al 'Moqueguazo'), trajeron a colación el caso ‘Chincheros’. Recibí la denuncia del procurador Amado Enco contra Martín Vizcarra en su calidad de ministro de Transportes y Comunicaciones y otra pluralidad de personas, pero mi competencia me impedía investigar a cualquier ministro de Estado y, por lo tanto, el primer acto que realicé al recibir esa denuncia, fue derivarla a la Fiscalía de la Nación como lo establece la ley", prosiguió.

"Quedan los rezagos del chavarrismo y el galvismo"

José Domingo Pérez advirtió que en la Fiscalía "quedan los rezagos del chavarrismo y el galvismo (en referencia a los suspendidos fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez) que tratan un poco de dirigir la represalia a quienes nos hemos atrevido a denunciar los actos de interferencia que hay" en dicha institución.

El integrante del Equipo Especial Lava Jato cuestionó también los acosos que vienen sufriendo su familia por las labores de investigación que lleva a cabo contra "organizaciones criminales con diversos tentáculos".

Aclaró que el cargo de su esposa Vanessa Medina Muñoz en Perú Compras lo tuvo desde inicios de 2016, fecha en que el actual jefe de Estado no ocupaba un cargo público. "Mi esposa tuvo que renunciar, porque había un acoso insistente y que no le permitía cumplir su labor", lamentó.

José Domingo Pérez agregó, además, que Medina Muñoz "no ha participado en ninguna compra" de pruebas rápidas para el descarte del coronavirus.

