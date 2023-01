EL general en retiro del EP, Jorge Chávez, fue ministro de Defensa durante el gobierno de Martín Vizcarra. | Fuente: Andina

El exministro de Defensa, el general (EP) en retiro Jorge Chávez Cresta, dijo este jueves que el Estado peruano no puede perder el principio de autoridad, al comentar la respuesta de las fuerzas del orden a los bloqueos de varios tramos de la carretera Panamericana en Ica y la Libertad realizados durante las protestas de trabajadores agroindustriales.

"No se puede usar la fuerza única y exclusivamente, se tiene que llegar a un consenso, a conclusiones rápidas, (pero) lo que no puede dejar de hacer el Estado desde el punto de vista del control del orden interno es perder el principio de autoridad", indicó al programa Ampliación de Noticias de RPP.

En esa línea, dijo que los agentes de la Policía deberían ser enviados a enfrentar las protestas con los debidos equipos de protección y criticó al ministro del Interior, José Elice, por declarar que la policía -rebasada por actos vandálicos durante las protestas- actuó respetando los derechos de los manifestantes.

"He escuchado, lamentablemente, las declaraciones del ministro del Interior, indicando que ahora la Policía sí respeta los derechos humanos. ¿Eso quiere decir que yo debo dejar que la Policía sea apedreada, secuestrada, cercada?", dijo.

"En ninguno de mis años como soldado he visto que nuestra Policía haga un llamado por un video de teléfono, indicando que estaban cercados por nuestra propia población. Eso lo he visto en situaciones de guerra no en situaciones de orden interno", agregó.

Chávez Cresta señaló que fue un error enviar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) a realizar labores de apoyo que no le corresponden a la zona de Virú en la Libertad, donde la Policía pugnaba por liberar las vías bloqueadas.

Indicó que la misión de las FF.AA. es "respaldar a la Policía cuando esta ha sido sobrepasada" y con el objetivo de cumplir un papel disuasivo.

"Para ello tienen que estar preparadas, entrenadas y sobre todo tiene que estar equipadas. No se puede llevar a personal militar, desvirtuando de repente su empleo, solamente para eliminar escombros de la carretera y (como) se ha podido apreciar en las fotografías no tienen ningún tipo de protección", afirmó.

El exministro dijo que el Comando Conjunto de las FF.AA. cuenta con equipamiento especial para 200 agentes que sean necesarios para apoyar a la Policía. Explicó que estos refuerzos actúan "en los anillos posteriores a la intervención policial como aspecto disuasivo" o cuando las protestas rebasan a los contingentes policiales y es necesario apoyar "en los anillos correspondientes".

Chávez Cresta reiteró que los agentes de las FF.AA. no pueden ser enviados sin el equipamiento requerido ante la población enardecida. "Llegan a la zona y que tendrían que hacer la Fuerzas Armadas ¿salir corriendo como lo ha hecho la Policía? creo que eso no se vería bien", manifestó.

