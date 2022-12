John Galliquio fue acusado por su exesposa de violencia física y hasta de amenazas de muerte. | Fuente: Serrato Pacasmayo

El Poder Judicial dictó orden de detención contra el exfutbolista John Galliquio al encontrarlo culpable del delito de lesiones en agravio de Kharla Gómez Cavero, su exesposa y madre de sus hijas.

En la resolución, difundida por la prensa local, el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Pisco dispone el internamiento del exjugador en un penal.

El mandato de detención e internamiento en un penal fue expedido el pasado 12 de febrero.

Un audio difundido por el programa Nunca Más de ATV reveló que Galliquio amenazó de muerte a su exesposa. “Cuando salga de la cárcel yo te voy a matar”, se le escucha decir al exdefensor.

La víctima denunció que Galliquio la golpeó y pateó “hasta el punto de hacerme vomitar sangre”. “Él me rompe la mandíbula, me patea en la calle y no hacen nada por detenerlo, están esperando que me mate”, contó la mujer.

John Galliquio, de 41 años, fue jugador de Universitario de Deportes, Cruz Azul Hidalgo, Racing Club, Universidad de San Martín, entre otros. También fue llamado a la Selección Peruana. Terminó su carrera en 2018 en el Club Deportivo Serrato Pacasmayo.

