Miles de manifestantes hicieron oír su voz en contra de la vacancia a Martín Vizcarra y el Gobierno de Manuel Merino. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ERNESTO BENAVIDES

Según un nuevo estudio de Ipsos Perú, el 86% de personas encuestadas estuvo a favor de las marchas en contra de la designación de Manuel Merino como presidente de la República tras la vacancia de Martín Vizcarra. En esa línea, 13% de peruanos ha participado de las protestas, mientras que un 73% no ha participado de las manifestaciones aunque sí han demostrado su apoyo a estas. En otra arista, un 8% no participó de las protestas por estar en contra de ellas, y un 5% no lo hizo por desinterés.

Asimismo, un 76% de encuestados opina que hubo un represión policial abusiva e injustificada durante las manifestaciones contra el Gobierno de Manuel Merino. Por otro lado, un 16% considera que la violencia fue causada por extremistas y que la Policía hizo su trabajo.

Sin embargo, los encuestados no consideran en mayoría que sea los policías los responsables de la muerte de Brian Pintado e Inti Sotelo durante la manifestación del último sábado.

Un 55% cree que los responsables de estas muertes son los 105 congresistas que votaron a favor de la vacancia al expresidente Martín Vizcarra. Muy cerca, un 54% considera que el responsable es Manuel Merino.

La responsabilidad de la Policía está con un 27% y la del exjefe del Gabinete Ministerial, Ántero Flores Aráoz, está a la par con la del exministro del Interior, general PNP Gastón Rodríguez, ambos con 25%.

FICHA TÉCNICA La encuesta se efectuó a 1207 personas mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos en el ámbito nacional urbano-rural el 16 de noviembre del 2020. Los resultados tienen un margen de error de + - 2.8%.

