Un 71 % de peruanos considera que la población LGTB en el país es discriminada, frente a apenas un 5 % que cree que no existe discriminación para este grupo. Estos son algunos de los resultados que arrojó la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Población LGBT, realizada por Ipsos Perú por encargo del Ministerio de Justicia.

“Dentro de América Latina, Perú es uno de los países menos abiertos a la comunidad LGTB. De hecho, no se admite todavía la unión civil, por ejemplo”, dijo a RPP Noticias Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú.

El estudio buscó mostrar la percepción de la población peruana sobre la discriminación que existe sobre esta minoría en comparación con otros grupos. El resultado fue contundente: la población LGTB es la que se percibe como la más discriminada del país.

En segundo lugar, con 70 %, aparecen las personas con VIH o sida, seguidas de las poblaciones indígenas (64 %) y de las personas con alguna discapacidad (61 %).

La discriminación no solo es una percepción, sino que está sustentada en la práctica, ya que un 37 % de los encuestados -un 49 %, en zonas rurales- dijo no estar dispuesto a contratar a una persona trans, mientras que un 30 % -un 45 %, en zonas rurales- no contrataría a un homosexual.

Cabe mencionar que la encuesta reveló también otros grupos discriminados por los peruanos: un 42 % no contrataría a un expresidiario, mientras que un 40 % no daría trabajo a un extranjero.

Estereotipos vigentes

La II Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Población LGBT arrojó que en el país aún existen estereotipos y prejuicios contra esta minoría, no solo sobre la forma en la que son percibidos sino en su relación con la propia comunidad.

Un 46 % dijo creer que una persona trans “vive confundida”, mientras que un 45 % opinó que “las personas se vuelven homosexuales por traumas en su infancia o malas experiencias”. En tanto, un 36 % opinó que “es peligroso dejar a un niño/a con un homosexual”.

Además, un 31 % de peruanos señaló que el VIH/sida es “una enfermedad de homosexuales y personas trans”, mientras que un 20 % opinó que las personas que tienen sida “no deberían trabajar”. Finalmente, un 19 % sostuvo que “la homosexualidad es una enfermedad”.

“Hay una serie de mitos equivocados, que son los que sustentan esta discriminación. ¿Por qué los discrimina? Porque desconfía de ellos. ¿Porque desconfía de ellos? Porque tienen estos prejuicios”, remarcó Torres.

En ese sentido, el presidente ejecutivo de Ipsos Perú consideró que hay una relación entre la educación y los prejuicios. “La educación es el medio por el cual uno va liberándose de los prejuicios, cuando la educación está bien orientada. Por eso es que se ha promovido tanto en los últimos años el Enfoque de Género”, apuntó.

Medición

El estudio de Ipsos Perú incluyó la primera medición de la población no heterosexual en el país, que se basó en el grupo sondeado. Así, como parte de la encuesta, se pidió a los entrevistados que -mediante un balotario secreto autoaplicado- se identifiquen con una orientación sexual.

“Lo que hicimos fue usar un ánfora secreta, como si fuera una votación para elecciones. Le dimos una balota a las personas para que marcaran ahí cuál era su identidad de género y, luego, tabulamos esos resultados”, detalló Alfredo Torres.

El resultado fue que un 8 % dijo identificarse con una orientación sexual no heterosexual. Esto quiere decir que aproximadamente 1.7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual, si nos remitimos a los datos del censo de población realizado en el país en 2017.

Ficha técnica: la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos: Población LGBT se realizó de 7 al 25 de noviembre de 2019, entre 3 312 hombres y mujeres adultos, a nivel nacional. El estudio tiene un margen de error de +/- 1.7 %, con un nivel de confianza del 95 %.

