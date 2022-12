Bloqueo de la carretera Panamericana Norte por trabajadores agroindustriales en La Libertad. | Fuente: RPP

El presidente Ejecutivo de la encuestadora Ipsos Perú, Alfredo Torres, consideró este miércoles que los resultados de la última encuesta nacional urbana rural sobre la crisis del agro revelan que los peruanos simpatizan con las protestas pacíficas, pero sin el bloqueo de carreteras.

En enlace telefónico con el programa Ampliación de Noticias de RPP, señaló que la mayoría de la población prefiere que los conflictos sociales se resuelvan a través del diálogo y solamente si no se logra una solución, entonces encargar a la Policía Nacional que reestablezca el orden público y el libre tránsito.

"El dato más importante es que la gente simpatiza con las protestas, pero piensa que estas protestas deben ser pacíficas y que no deben incluir el bloqueo de carreteras. Hay una pregunta específica con tres opciones; y 15% nos dicen que están de acuerdo con las protestas y del bloqueo de carreteras; 75% nos dicen que están de acuerdo con las protestas, pero sin bloquear las carreteras (...) y un 9% están en contra de las protestas", dijo.

"Posición abusiva"

Alfredo Torres sostuvo también que la opción de acceder a los pedidos de los manifestantes para liberar el bloqueo de carreteras, "aunque se perjudique la economía", tiene el respaldo del 13%.

"Tampoco se trata de ceder a los pedidos de los manifestantes que bloquean la carretera, sino de dialogar. La mayoría entiende que eso puede ser una posición abusiva", indicó.

Alfredo Torres argumentó que en Lima hay una "actitud un poco más moderada" con respecto a las demandas sociales, mientras que en el interior del país hay unos "bolsones de gente un poco más radical", ellos piensan que sin estos mecanismos de protestas radicales no se consigue nada.

"Por eso hay una ligera diferencia más partidaria a ceder a los pedidos, 15% digamos en el interior, contra solamente el 9% en Lima", aclaró.

Factores de conflictos sociales

De otro lado, el Presidente de Ipsos afirmó que la opinión pública cree que en última instancia el Gobierno y el Congreso de la República son responsables de los conflictos sociales en el país porque debieron anticiparlos para que no se produzcan.

"Este conflicto en particular, la mayoría cree que los motivos del conflicto son los abusos cometidos por los services y de empresas que incumplen con la ley. No es tanto que la ley esté mal sino que se han cometido abusos que no han sido adecuadamente supervisados y detectados a tiempo. Nuevamente el Gobierno debió haberlo hecho a través de la Sunafil. El segundo factor es una exigencia por la demanda de mejora de remuneraciones y conseguir trabajo", explicó.

Finalmente, Alfredo Torres aseguró que los peruanos ven como un tercer factor para los conflictos sociales es la presencia política. Sin embargo, manifestó que este tema requiere más investigación.

"Lo que sí ha habido es claramente algunos partidos que han tratado de capitalizar esta crisis en su favor, si queda claro para la mayoría que el problema esencial está en abusos cometidos por algunas services y alguna crítica al Estado Peruano por no haber anticipado este conflicto con un trabajo de supervisión", manifestó.

NUESTROS PODCASTS

"Entrevistas ADN": En este programa la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, aseguró que el Gobierno prepara el procedimiento para la aplicación de ley de devolución de aportes a la ONP. No obstante, también anunció que el Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad contra ley de devolución de aportes a la ONP, a más tardar el jueves.

Te sugerimos leer