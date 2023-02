Algunos asistentes salieron del inmueble con los rostros tapados para evitar ser identificados. | Fuente: Cortesía

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Parcona (prvincia y región de Ica), José Choque, su esposa y otras trece personas, entre ellas, trabajadores de dicha entidad, fueron intervenidos por participar en una reunión en una vivienda ubicada en esa jurisdicción, informó la Policía Nacional.

Los efectivos del orden llegaron hasta la casa, ubicada en el Asentamiento Humano Alfonso Ugarte W-6-1, en Parcona, tras el llamado de un grupo de vecinos que se quejaron de la reunión y la bulla pese al estado de emergencia sanitario que atraviesa el país por la pandemia.

Según el acta de intervención, en la casa, que tenía música con alto volumen, se encontraron cervezas, una torta y un cartel de cumpleaños que decía "Feliz Cumpleaños, Rocío". Según los vecinos, se trataba de la celebración de cumpleaños de Rocío Allauca Mendoza, esposa del alcalde José Choque.

La intervención se efectuó desde aproximadamente las cinco de la tarde y se prolongó por más de tres horas. Al salir de la casa, algunos participantes de la reunión se cubrieron el rostro con bolsas de plástico como se aprecia en las fotos.

Los intervenidos fueron identificados como: Luis Ángel Muñante Fernández, Celestina Tomaylla Yanqui, Geronimo Martín Lapis Campos, Mary Pili Tipismana García, Liz Deyvis Oquendo Espinoza, Juan Armando Asquez Cornejo, Anthony Roger Espino Ontiveros y Carmen Rosa Huayanca Espinoza.

También figuran Katia Mercedes Ramos Anchante, Gladis Rosario Esquivel Injante, Jimmy Jhon Misayco Díaz, José Fernando Chang Yauri, Emilio Gustavo Bonifaz Estrada, Rocío Luicla Allauca Mendoza y el alcalde José Choque Gutiérrez.

Así, con bolsas de plástico en la cabeza, salieron algunos asistentes a la reunión, tras ser intervenidos por la Policía Nacional. | Fuente: Cortesía

Prefecto pide aclaraciones

El prefecto regional de Ica, José Escate, declaró que enviará un oficio al jefe policial de la región para tener detalles acerca de la duración de la intervención.

"Las intervenciones tienen que ser lo más rápidas posibles y de manera oportuna. No se debe demorar tanto, porque al final de cuentas, causa mucha suspicacia. Si es que hay que solicitar algún cambio de algún efectivo policial en esa dependencia, no me va a temblar la mano para hacerlo", manifestó.

Los intervenidos en todo momento intentaron tapar sus rostros al momento de salir. | Fuente: Cortesía

