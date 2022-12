David Pérez Gómez, de 44 años, fue detenido por personal de Serenazgo de Huancayo cuando forcejeaba con la víctima. | Fuente: Andina

David Pérez Gómez, de 44 años, ha sido puesto en libertad, luego de haber sido intervenido por el personal de Serenazgo de Huancayo por haberle mordido el pómulo a su expareja, Estefany, en la vía pública, dejándole el rostro hinchado y ensangrentado.

“La primera vez que me agredió me mordió en la frente hasta desgarrarme la piel y decidí separarme en julio, pero opté por no denunciarlo. Ahora lo volvió hacer y no es justo que lo hayan liberado porque me llama y se burla de mi cara. Estoy preocupada por el bienestar de mis hijos, que son menores de edad”, indicó la víctima en declaraciones a Perú 21.

La mujer asegura que Pérez Gómez, quien fue detenido cuando la jaloneaba, continúa acosándola y amenazándola desde varios teléfonos públicos para burlarse de la herida que ha dejado en su rostro. Preocupada por su vida, ha solicitado garantías en la Subprefectura de Huancayo.

“No tenemos nada en común, solo quiero que me pague los seis mil soles que pedí prestado al banco para él”, dijo Estefany y agregó que cuando David Pérez la llama le advierte que la buscará nuevamente.

El día de la agresión, Pérez Gómez habría citado a su expareja con engaños, bajo la excusa de devolverle el dinero que le debía. Luego de ingerir bebidas alcohólicas se habría tornado violento y la agredió.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada hasta el Hospital Daniel Alcides Carrión, en donde los médicos señalaron que presenta una herida a la altura del pómulo derecho por mordedura humana.

Te sugerimos leer