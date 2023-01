El octogenario se desmayó en los exteriores del banco de la Nación y a los pocos minutos falleció. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Ada Ramos

Un hombre de 85 años, identificado como Ernesto Zambrano, falleció mientras esperaba cobrar su bono de Pensión 65 en la sede principal del Banco de la Nación en Huancayo.

Saleski Roque, nieta de Ernesto y quien lo acompañó a cobrar el bono, contó que ella formó la fila y al ingresar les pidió a los representantes del banco y del programa que les den facilidades, pero pese a que explicó que el estado de salud de su abuelito era delicado, no se las brindaron.

“Aun así mal mi papá ha bajado, hemos entrado, pero se le bajó la presión, de allí empezamos a subir para irnos, pero se desplomó afuera del banco”, narró.

La joven también indicó que en reiteradas oportunidades pidió al banco que le permitan cobrar el bono de su abuelito, pero siempre le decían que tenía que ir él personalmente o emitir una carta poder.

“Yo varias veces que ido con su DNI me dicen que no, que el mismo tiene que venir, y les digo que está mal cómo va a venir, me decían ‘que el mismo tiene que venir y si no en ese caso que traiga una carta poder’”, indicó.

Los representantes del hospital Daniel Alcides Carrión, a donde fue trasladado por la Policía, confirmaron que el adulto mayor llegó sin vida.

Los médicos le practicaron una prueba serológica la que reveló que esta persona contaba con anticuerpos. Según sus familiares, el fallecido se contagió de la COVID-19 en el mes de octubre del 2020.

El cuerpo del señor Ernesto Zambrano será derivado a la morgue de Huancayo para determinar la causa del deceso. En tanto, los ciudadanos en el Banco de la Nación demandaron una mejora en la atención que continua de manera restringida por el contagio en el personal.

El Banco de la Nación emite comunicado

A través de un comunicado, los representantes del Banco de la Nación indicaron que el fallecido acudió a la agencia a cobrar su pensión de forma similar a bimestres anteriores y fue atendido a las 9:00 de la mañana. Además, señalaron que están brindando ayuda a los familiares para el sepelio.

"El Banco y el programa Pensión 65 se han puesto en contacto con los familiares del señor Zambrano y vienen coordinando con ellos los trámites de sepelio, así como toda la ayuda que haga falta en estas difíciles circunstancias", señalan en el comunicado.

El Banco de la Nación emitió este comunicado, tras el fallecimiento de uno de sus usuarios en los exteriores de una de sus agencias en Huancayo.

Te sugerimos leer