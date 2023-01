Luis Laimez enseña todas las técnicas de la artesanía a jóvenes afectados por la pandemia de la COVID-19. | Fuente: RPP Noticias

En la comunidad de Tinkuy Unión del distrito de Marcas en Acobamba, región Huancavelica, vive Luis Laimes Cuadros, un artesano que desde hace más de once años realiza trabajos como jarrones, floreros, vasijas, platos, entre otros, con base de arcilla y genera empleo para al menos 15 jóvenes con escasos recursos económicos de esta zona.

Laimes Cuadros, de 52 años, es dueño del taller “Allin Maki”, vocablo quechua que significa “Buena Mano”. Él inició este trabajo junto a sus hijos y uno de sus hermanos, ahora espera que los jóvenes que laboran con él se superen profesionalmente y alcancen todos sus objetivos.

"Deseo que, de este taller, haya más artesanos o que se apoyen económicamente para alcanzar objetivos en diversos campos profesionales. Aquí hay jóvenes, niños que han aprendido de esta actividad. Con esto, ellos se pueden solventar sus gastos y estudiar otras carreras", dijo Luis.

Perdió a su padre por el terrorismo

El artesano Laimes relató que, a los 14 años, perdió a su padre, debido al terrorismo que vivió el país y tuvo que migrar junto a sus nueve hermanos y su madre hacía Lima, donde conoció a uno de sus tíos que realizaba estos trabajos. Desde entonces, aprendió todos los secretos de la arcilla y soñó algún día formar su propio taller. Ese objetivo lo logró años más tarde.

“Desde el primer momento que vi esta actividad, me enamoré. Vivir en Lima, huérfanos, sin trabajo, en ese tiempo cuando había paquetazo. Era sufrimiento. Esos golpes de la vida me han enseñado a luchar. Ahora que he regresado a mi pueblo, quiero trabajar por mi pueblo. Hay mucha gente que necesita trabajo”, expresó.

En el taller también hay niños que aprenden todos los días las técnicas del trabajo en arcilla, entre ellas, los 16 procesos que atraviesa el barro para lograr finos y bellos acabados.

Jóvenes reconocen su aporte

Mirta Villanueva de 19 años es una de las jóvenes que acude a este taller. Ella contó que desea formar una empresa en el rubro de industrias alimentarias. Para lograrlo, se ayuda con las ventas de las cerámicas que son producto de la creatividad de su dueño.

“Hacemos los productos con mucha creatividad. Aquí no nos cobran por enseñarnos y aprendemos mucho. Yo quisiera implementar mi negocio con productos naturales y con esto me estoy ayudando”, contó.

Laimes pidió el apoyo de las autoridades regionales porque uno de sus objetivos es exportar sus productos que, por ahora, se venden en su pequeño taller artesanal.

“Yo quisiera pedir ayuda a las autoridades para impulsar este trabajo y exportar a Estados Unidos. Porque yo tengo experiencia. Trabajé en Chulucanas (Piura) 10 años. Yo sé como llegar a una exportación", indicó.

Según datos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Huancavelica, en esta jurisdicción hay aproximadamente cinco mil artesanos. De ellos, el 97 % pertenecen al rubro textil y un 2 %, a trabajos cerámicos.

Por su parte el director regional de este sector, Roberto Marmanillo, dijo que el Gobierno Regional impulsará el proyecto de conexión de mercados nacionales e internacionales para apoyar a los artesanos de la región.

