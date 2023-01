La exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Gloria Montenegro, quien se afilió como militante al Partido Morado, afirmó este lunes que la organización política aún no tiene definido a su candidato a la Presidencia para las elecciones generales del 2021.

Al ser consultada en Nada Está Dicho por RPP si el líder el partido, Julio Guzmán, sería la opción natural, Montenegro respondió: "De todas maneras tiene que haber elecciones primarias. En todos los partidos políticos tienen que haberlas de manera transparente, sobre todo considerando que el partido no se hace con un líder y tenemos que ir ampliando nuestros liderazgos... Me voy a ajustar al reglamento del partido y a las elecciones primarias".

En ese sentido, destacó el potencial de otros integrantes del Partido Morado, como el congresista Gino Costa, quien, dijo, "ha hecho todos los méritos para seguir ascendiendo en la carrera política", o los legisladores Alberto de Belaunde, Daniel Olivares y Francisco Sagasti.

No obstante, señaló que "hay que reconocer en Julio Guzmán la capacidad que ha tenido para formar un partido político debidamente institucionalizado, con las puertas abiertas. El verlo tocando puertas de gente que quiere servir al país, con alto grado de sensibilidad social y conocimiento de la realidad peruana".

Gloria Montenegro también se pronunció sobre el confuso incidente en el que Guzmán se vio involucrado en el 2018, cuando abandonó raudamente un edificio cuyo interior se estaba incendiando. Las críticas surgieron al conocerse que en uno de los departamentos se encontraba una mujer con la que había estado momentos antes.

"En ese contexto, me quedo con el perdón que Julio Guzmán ha pedido al país, a la sociedad, a su familia, pero también digo que no he entrado a la vida de Julio Guzmán, sino a un partido político que tiene los principios sobre desarrollo humano, sobre lo que es un país inclusivo y que apuesta por igualdad de oportunidades", sostuvo la exministra.

E insistió: "Cuando lo escuchas, cuando ves su trato horizontal con la gente, el respeto que tiene por las poblaciones vulnerables y todo lo que ha desarrollado en estos años, uno va tomando conciencia de la gran importancia de saber pasar la página y saber qué es lo que viene por el país".

