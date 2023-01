El pasado miércoles, el actual alcalde se inscribió en el partido Restauración Nacional. | Fuente: Andina

Esta mañana, el alcalde de La Victoria, George Forsyth, llegó hasta su distrito para anunciar la plantación de 5 000 árboles, en coordinación con las organizaciones vecinales.

Al ser abordado por la prensa, el burgomaestre fue consultado sobre su inscripción en el partido Restauración Nacional, confirmada el pasado miércoles. Al respecto, el alcalde señaló que, mientras continúe en su puesto, no hablará sobre temas políticos en el marco de las elecciones 2021.

“No estamos haciendo ninguna propaganda electoral, yo no soy candidato. (…) No corresponde ahora hablar de temas electorales. No conviene por la transparencia”, señaló a la prensa.

Asimismo, el alcalde indicó que por el momento se encuentra concentrado en este proyecto en colaboración con dos ONG’s, que plantea el sembrado de árboles a lo largo de todo el distrito, en colaboración con las 43 juntas vecinales existentes.

“Cada vecino se está comprometiendo a adoptar un árbol. Se están comprometiendo en el cuidado de los árboles. (…) Queremos que todo Lima y todo el Perú esté verde”, destacó.

