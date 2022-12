George Forsyth, candidato presidencial de Victoria Nacional. | Fuente: Foto: Andina

El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, confirmó que realizará una demanda penal contra el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 luego de que este organismo confirmara su decisión de excluirlo por una presunta incorporación de información falsa y omisión de datos dentro de su declaración jurada de hoja de vida.

Forsyth comentó que en los próximos días presentarán una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para el candidato, la Convención Americana sobre Derechos Humanos sostiene que "por estos motivos no se puede excluir a un candidato, por eso es que lo vamos a demandar".

En diálogo con RPP Noticias, recordó que el Jurado Nacional de Elecciones declaró nula la primera resolución del JEE "porque no hay evidencia para excluir a un candidato" y solicitó, además, que se recaben "nuevas pruebas, cosa que ellos no han hecho".

"Nosotros apelamos al ente rector, el superior, y contesta que no hay motivos y que si lo quieren excluir se necesitan mayores pruebas, pero no le hicieron caso a lo que pide el JNE y no nos permiten defendernos", apuntó.

El exalcalde de La Victoria acusó al JEE Lima Centro 1 de "no respetar el debido proceso" y "a la legítima defensa"; sin embargo, dijo "no estar seguro" si su abogaso tuvo el derecho al uso de la palabra durante el primer proceso.

"Lo declaran nulo porque no hay nuevas pruebas, no han respetado lo que dijo el JNE y el JEE pretende hacer lo que quiere. En la segunda instancia no nos han dejado hablar, ahí es donde no se respeta el debido proceso", cuestionó.

JEE confirmó exclusión de George Forsyth

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 confirmó su decisión de dejar fuera de carrera electoral a la fórmula presidencial del partido político Victoria Nacional que encabeza George Forsyth con miras a los comicios generales del 11 de abril.

El tribunal electoral adoptó esta medida luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le ordenara emitir un nuevo pronunciamiento sobre este caso donde se realicen unas precisiones respecto al contenido de un fallo anterior que anuló el máximo ente electoral del país.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 mantuvo su decisión de excluir la candidatura presidencial de George Forsyth por una presunta incorporación de información falsa y omisión de datos dentro de su declaración jurada de hoja de vida.

"Declarar improcedente el pedido de anotación marginal en la hoja de vida del candidato George Patrick Forsyth Sommer, formulado por el personero legal de la organización política Victoria Nacional conforme a la parte considerativa de la presente resolución", señala en su resolución.

El tribunal electoral también ratificó su decisión de declarar improcedente las postulaciones de los candidatos de Victoria Nacional a la Primera y Segunda Vicepresidencia de la República presentada por este partido político a raíz de este hecho.

Esta nueva resolución puede ser apelada y de admitirse a trámite este recurso ser remitido por segunda vez al Jurado Nacional de Elecciones para que evalúe el fondo del asunto afín de que se emita un veredicto definitivo en este caso.

El pasado 10 de febrero, el JEE resolvió excluir de la contienda electoral a George Forsyth por no declarar ingresos por diversas empresas en el rubro de Bienes y Rentas de la Declaración Jurada.

