El legislador reveló el pasado 7 de junio que dio positivo al nuevo coronavirus. | Fuente: Facebook: Enrique Fernández Chacón

La bancada parlamentaria del Frente Amplio (FA) indicó este viernes que el legislador Enrique Fernández Chacón libra una batalla por su vida, luego de que revelara que dio positivo para el nuevo coronavirus.

A través de un mensaje en la cuenta de Twitter de ese grupo parlamentario, indicaron que están dando seguimiento al estado de salud del legislador de 78 años y confiaron en que superará la enfermedad.

En esa línea, la bancada expresó su solidaridad con todos los peruanos que estén luchando contra el nuevo coronavirus, pese a que la situación del sistema salud nacional es crítica, según complementaron.

Al respecto, pidieron al Gobierno que encare con urgencia la reforma de la salud pública y enfrente el acaparamiento y aprovechamiento del dolor de las personas que tienen familiares atendidos por la enfermedad.

El legislador Chacón confirmó el pasado 7 de junio que dio positivo al nuevo coronavirus; sin embargo, indicó que estaba fuera de peligro y en proceso de recuperación. Agregó que presentó un cuadro de fiebre, pero que ya había desaparecido, aunque todavía estaba con el oxígeno.

"El problema del virus ha tomado unas dimensiones increíbles que uno ya no se siente seguro en ningún lado. Le aseguro de que he tomado todas las precauciones del caso, he cortado todas las reuniones que tenía programadas, pero a veces uno no puede evitar salir a comprar un pan, un periódico o darse un par de vueltas por donde vive y he adquirido la infección", dijo a RPP Noticias.

