Francisco Sagasti dio un discurso tras jurar como Presidente del Congreso. | Fuente: Congreso

Francisco Sagasti dio un discurso tras jurar como Presidente del Congreso, junto a los demás miembros de la nueva Mesa Directiva. El legislador aseguró que trabajarán con el fin de que la ciudadanía se sienta representada en el Poder Legislativo.

"Con Mirtha Vásquez, con Luis Roel y Matilde Fernández estaremos poniendo todo nuestro talento, todo nuestro esfuerzo al servicio de todos ustedes para que el Congreso pueda funcionar de manera que el país se sienta reconocido, y que algún día pueda decir 'ese es mi Congreso, ese Congreso me representa, ese Congreso es lo que yo quiero para el país'", expresó.

También se dirigió a los demás parlamentarios con estas palabras: "A mis colegas en la Mesa Directiva quiero plantearles que es una Mesa Directiva corta con tareas específicas, que no vamos a estar haciendo lo que sabemos ya que no podemos hacer. Aquellos que somos congresistas novatos, a veces tuvimos ambiciones y aspiraciones legales de hacer mucho más de lo que era posible en el corto tiempo que nos ha asignado la historia. Ahora el Congreso debe concentrarse, debe definir tareas específicas, tareas cortas".

El titular del Legislativo pidió a la ciudadanía que confíe en que "actuaremos de la manera que decimos". "Cumpliremos nuestros planteamientos y promesas. Además, ofrecemos empatía y responsabilidad".

En otro momento de su discurso, Sagasti Hochhausler lamentó las muertes de Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo producto de la represión policial vivida el último sábado en las protestas contra la encargatura de Manuel Merino.

"Hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes en protestas expresando su punto de vista, protestando democráticamente y sin violencia. Inti Sotelo y Bryan Pintado han fallecido, no podemos cambiar eso, no podemos retroceder, no podemos volverlos a la vida, pero sí podemos desde el Congreso, desde el Ejecutivo, tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder", dijo.

"Cuando uno piensa en la enormidad de la tarea de nuestro país en un momento tan crítico, piensa en las familias, en aquellos que perdieron sus hijos, nos hace darnos cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos los 130 congresistas con toda la ciudadanía".

El legislador subrayó que la indignación que se ha expresado en las calles es lo que "debemos reconocer, aceptar y encauzar en caminos pacíficos y que nos ayuden a prospesar".

"Lo que hemos visto en estas manifestaciones es un poderorísimo llamado de atención. No bastó la pandemia, la crisis económica, los problemas de seguridad... tuvimos que esperar la muerte de dos jóvenes para que nos caiga encima la enormidad de lo que estamos viviendo y que nos motive a lograr un desarrollo y progreso más justo para todos y todas".

En su condición de titular del Parlamento, Francisco Sagasti deberá asumir la Presidencia interina del país tras la renuncia de Manuel Merino de Lama.

