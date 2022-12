Francisco Sagasti participó en reunión con los alcaldes de Piura. | Fuente: Presidencia

El presidente de la República, Francisco Sagasti, pidió este lunes a los alcaldes provinciales y distritales, así como a los gobernadores regionales, tener "comprensión" de las limitaciones que tendrá el presupuesto nacional del 2021.

Durante una reunión con los alcaldes de Piura, el jefe de Estado subrayó que el presupuesto del próximo año crecerá solo un 3,5% y que este aumento estará destinado a los sectores de salud y educación, por lo que "el resto de sectores va a sufrir recortes en comparación del año pasado".

"Ustedes como alcaldes, que lo están sufriendo en carne propia, saben que el gobierno central tampoco tiene posibilidad de tener recursos con este recorte tan grande", indicó.

"Les pido un poco de, no sé si paciencia, pero por lo menos comprensión de las limitaciones que el gobierno del que me he hecho cargo hace dos semanas y media, encuentra para poder responder como quisiera hacerlo a sus planteamientos", agregó.

En ese sentido, se comprometió a canalizar los proyectos y demandas que presentaron las autoridades en este encuentro hacia los ministerios correspondientes, a fin de que estos puedan analizar su viabilidad.

Asimismo, resaltó que continuarán con el programa de Reconstrucción con Cambios. "Si hay algo que va a poder sacar a Piura adelante durante el 2021 es el trabajo Reconstrucción con Cambios, que representa un proocentaje por encima del 50% del PBI de Piura", acotó.

