Francisco Sagasti: "No es aceptable que el Congreso use expresiones indignas para insultar al presidente"

Sagasti supervisó el proceso de vacunación contra la COVID-19 en la sede de la Videna. | Fuente: Presidencia

El presidente Francisco Sagasti reiteró el calificativo de "apresurado" al proceso de reforma constitucional que viene impulsando el Congreso de la República a pocas semanas para que culmine el periodo para el cual fue elegido, algo que, para el jefe de Estado, "no tiene precedente en la historia de nuestro país".

"Durante 28 años hemos visto cómo se ha reformado la Constitución en 24 oportunidades, en la actualidad lo que se quiere hacer por parte del Congreso y, lo peor de todo, por parte del presidente de la Comisión de Constitución, cuya obligación es velar por el proceso de reforma de la Constitución y el cumplimiento estricto de la Constitución", cuestionó.

Durante la supervisión a la jornada de vacunación en la Videna, el jefe de Estado rechazó haber utilizado malos términos durante la reunión que sostuvo con el congresista Luis Valdez, presidente de la Comisión de Constitución, en la que le expresó su preocupación por la posibilidad de que el Parlamento apruebe varias reformas constitucionales.

"Lamento muchísimo que hayan distorsionado y mentido acerca del tono y el contenido de la reunión que tuvimos ayer. Con todo respeto, conociendo a la mayoría de congresistas, como ustedes saben jamás en mi vida he utilizado términos peyorativos, jamás he tenido una actitud matonesca como se pretende", señaló.

"Le expliqué que era importante que una reforma tan clave que ha sido discutida ampliamente durante los últimos meses de inestabilidad política requería tiempo para reflexión, requería tranquilidad, un intercambio de puntos de vista y no simplemente una aprobación apresurada, durante la cual se usaron expresiones indignas de la majestad del Congreso insultado al jefe de Estado. Esto no es aceptable", agregó.

Sagasti advirtió que el Congreso podría aprobar los 36 proyectos de ley que tiene programado, entre estas tres reformas constitucionales, una referida a la bicameralidad "implica modificar 65 artículos de la Constitución y sin embargo lo que se plantea es, de un momento a otro, reformar la Constitución sin que haya tenido el tiempo suficiente para deliberar".

"Más aún, no se ha formado un consenso sobre este tema. Independientemente de lo que piense uno u otro, es importante que la ciudadanía se entere después de que en un referéndum rechazó la bicameralidad", apuntó.

Del mismo, señaló que "lo más grave" es el proyecto de reforma de la Constitución que "altera radicalmente" el equilibrio de poderes modificando la forma en que se plantea la cuestión de confianza. Al respecto, recordó que expuso sus cuestionamientos al congresista Luis Valdez "con toda claridad, sin amenazar, sin insultar".

"Esos señores congresistas que están hablando en esos términos hacen un flaco favor al Congreso, a la democracia y a su partido. He planteado preocupaciones de una manera clara, he sugerido que sería mucho mejor que sea el próximo Congreso, que después de un análisis de las propuestas y obtener un consenso muy amplio sea el que plantee las reformas constitucionales, pero no hacer esto de manera apresurada", comentó.

