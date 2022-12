Francisco Petrozzi negó lo dicho por el periodista Hugo Coya. | Fuente: Presidencia/Ministerio de Cultura/Andina

El ministro de Cultura, Francisco Petrozzi, negó varias de las declaraciones hechas por el periodista Hugo Coya tras su separación como presidente del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

En entrevista con Nada Está Dicho en RPP Noticias, Petrozzi Franco se reafirmó en que conversó sobre este tema con el periodista antes de tomar su decisión. "No hubo amenazas", aseguró.

Incluso, consideró que al decir que lo han intentado “parametrar”, Coya "está desprestigiando a los periodistas y productores del canal 7".

También descartó haberle dicho a Coya -como él contó- que "dos funcionarias han envenenado al presidente (Martín Vizcarra) en contra" suya.

Esta fue la respuesta de Petrozzi Franco: "No lo puedo decir porque no existió, porque no lo dije, y no sé de las 200 o 300 funcionarias de gobierno".

Además, aseguró que "no había ningún problema con las coberturas". Negó haber tenido "algún contacto" con Coya el día en que Keiko Fujimori salió de prisión preventiva, así como haber pedido explicaciones por entrevistar a la excongresista Milagros Salazar.

Por otro lado, indicó que no se arrepiente de su decisión y que el jefe de Estado la conocía de antemano: "Por supuesto que le conté, le dije ‘voy a tomar una decisión, ¿puedo enviar el decreto?’ La respuesta fue sí".

Asimismo, volvió a señalar que es una prerrogativa suya como ministro de Cultura tomar estas determinaciones y que su propósito era "traer cambios, aire fresco, nuevos estilos".

"Esta es una decisión mía, de la que yo me hago cargo. Es una prerrogativa mía como ministro elegir quién conduce los destinos de canal 7. Ese es el único delito que he cometido, ningún otro".

Por ello, negó que vaya a poner su cargo a disposición del gobierno. "No he hecho nada que no tendría que hacer", insistió.

