Entre las demandas del Sutep se encuentra la mejora de la infraestructura educativa. | Fuente: Andina

A principios de noviembre, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves 21 de noviembre, para demandar "el incremento de la inversión en educación a 6% del Producto Bruto Interno (PBI), el pago de la deuda social y el cierre de la brecha en infraestructura educativa, entre otras demandas".

En tanto, la titular de la cartera de Educación, Flor Pablo, indicó que el paro en cuestión no es legal, debido a que no cumple los requisitos exigidos por la ley. “El tema es que para que uno reconozca un paro hay una serie de requisitos que ellos tienen que presentar y eso no depende de mí. No lo han presentado con la documentación correspondiente”, explicó la ministra en declaraciones a El Comercio.

La funcionaria y docente recalcó también que los maestros pueden llevar a cabo el paro, pero que el Ministerio de Educación ha detectado que este no cumple con los requisitos para ser reconocido legalmente.

AUMENTOS SALARIALES

Asimismo, la ministra mencionó que un nuevo incremento de S/200 está planeado para el 2020. Este, no obstante, será el último aumento en las remuneraciones de los docentes. Así, a fines del próximo año el piso salarial de un maestro en primera escala será de S/2400.

Este lunes, además, se emitirá un decreto de urgencia que tendrá como objetivo destinar S/200 millones al sector y así disminuir la “deuda social” que existe con los maestros, que asciende, según explicó, a más de S/4 mil.

Te sugerimos leer