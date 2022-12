Jorge Sanjinez es uno de los cinco peruanos que fueron parte de las fuerzas de los aliados. | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Jorge Sanjonez Alaba

La tarde de este 24 de agosto, murió en Pucallpa a los 103 años Jorge Sanjinez Lenz, excombatiente peruano de la Segunda Guerra Mundial. Fue su hijo Jorge Sanjinez Alava quien informó el deceso a través de su cuenta de Facebook.“Quiero comunicar con profundo pesar y con el alma rota en mil pedazos que el último héroe del Perú y precursor de la libertad de este mundo ha fallecido a sus 103 años”, escribió.El último sábado, Sanjinez Alava pidió a través de las redes sociales una cadena de oración ya que la salud del excombatiente era delicada.Jorge Sanjinez Lenz participó el 17 de agosto de 1944 del Desembarco de Normandía, como integrante de la brigada belga Piron. El año pasado fue llevado a Europa, para participar de una ceremonia."Yo he tenido la suerte de que algo me decía 'tú no vas a morir', y aquí estoy saludando a Francia, un país tan lindo. Gracias a Francia, a Bélgica, a Holanda", dijo en su visita a la agencia AFP.Sanjinez Lenz también participó en 1944 en la liberación de las localidades francesas de Cabourg (21 de agosto), Deauville (22 de agosto) y Honfleur (24 de agosto), así como de Bruselas el 3 de septiembre.El cuerpo del excombatiente es velado en su vivienda con la presencia de sus familiares más cercanos, debido a que no se pueden realizar reuniones por el estado de emergencia ante la COVID-19.“Ya está descansando en paz, ya no está sufriendo. Tenía insuficiencia renal crónica, ya no quería comer, estaba con suero. La última vez que habló fue hace 4 días, ya no quería ir al hospital. Su deseo era ser enterrado en Pucallpa”, declaró su esposa Meldín Alava.

