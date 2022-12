A parte de él, Luis Suárez intercedió para que seis familiares también sean vacunados antes de que la vacuna de Sinopharm sea aprobada para su uso en Perú. | Fuente: Andina

Pide disculpas, reconoce la consternación nacional, pero afirma que lo hizo de buena fe. El exviceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, dijo este domingo que se inoculó la vacuna de Sinopharm durante la etapa de ensayos clínicos, porque debía estar bien de salud para dirigir la respuesta del Estado frente a la pandemia. “(Al vacunarme), en ese momento estaba protegiendo al equipo que lideraba la respuesta a la pandemia. De nada servía un viceministro en cuidados intensivos”, sostuvo al dominical Punto Final. "Fue para proteger al líder de la respuesta frente a la pandemia".

La lista de 487 altos funcionarios vacunados antes de la vacunación de las personas de primera línea, mostró que su esposa y dos hijos, su hermana y dos sobrinos, así como tres funcionarios de su despacho y su chofer fueron inoculados con la vacuna de Sinopharm. Ante ello, explicó que fue un acto necesario para protegerse.

“El trazado de contactos es un concepto de que cuando se presenta un caso se empieza a buscar a todos los contactos relacionados para poder encontrar otros infectados. El principio es el mismo pero inverso”, explicó.

“El análisis que hicimos fue identificar por donde podría venir la infección. O sea, por donde podría infectarme yo, que era el líder del equipo en ese momento. Se hizo una especie de burbuja de protección para bloquear por donde podía venir la infección que era con las personas que más interactuaba”, esclareció.

Agregó que su vacunación no fue secreta ni oculta, pues tanto él como su familia y colaboradores fueron a la Universidad Cayetano Heredia e ingresaron de forma regular.

Tres dosis

Comentó que se aplicó la vacuna por tercera vez, porque luego de aplicarse la segunda aún no generaba anticuerpos. Indica que no es problema de la vacuna, sino de su cuerpo que no generaba anticuerpos.

“Es posible que futuros estudios indiquen que se deba colocar una tercera vacuna a personas mayores de 65 años”, afirmó. “Mi caso es particular y no puedo generalizarlo a lo que pueda ocurrir con la vacuna”.

Te sugerimos leer