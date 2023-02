'Es una pérdida de confianza porque muchos de sus dolores y angustias no los pueden compartir tranquilamente', dijo el especialista. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, el experto en educación Jorge Enrique Vargas habló sobre las consecuencias que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en la educación de niños y adolescentes alrededor de todo el mundo.

Para empezar, el especialista habló de la socialización primaria; aquella que ocurre en el hogar y que tiene respaldo en las guarderías y hogares de apoyo. En segundo lugar, puso énfasis en la socialización secundaria, que es aquella que nos convierte en seres sociables, capaces de trabajar y relacionarnos con los demás.

Debido a la pandemia de la COVID-19 y a las recientes cuarentenas impuestas en varios países, que impiden a los niños acudir a las escuelas de forma normal, ocurre que se ven impedidos de enriquecerse con la creación de lazos con sus semejantes, lo que representa una necesidad imperiosa en las personas.

“Los jóvenes están sufriendo más que nadie por no poder encontrarse con sus pares. Esta generación va a quedar con huellas muy grandes de dificultades de interrelación y también con traumas generados por eso. En toda América Latina estamos teniendo un incremento importante de suicidios juveniles e inclusive suicidios infantiles, casos de niños de 9 a 10 años”, explicó el especialista en el programa especial 'Retos de la Educación'.

Por otro lado, el especialista indicó que, al margen del desnivel en cuanto a los cursos que se imparten en las escuelas, el mayor dolor de los niños y adolescentes constituye no poder estar cerca de sus compañeros.

“Cuando se entrevista a los niños que no están yendo a la escuela, su mayor dolor no es dejar de tener clases, su mayor dolor es no poder abrazar a sus compañeros, no poder tener conversaciones íntimas de sus pequeños o grandes problemas con aquellos iguales que les pueden dar consejos o acompañamiento. Esa etapa de socialización primaria es la del aprendizaje de la relación con aquellos que no son de nuestro vínculo inmediato, que además es uno de autoridades. En los jóvenes es todavía más necesario el aprendizaje de la interrelación porque es cuando justamente van aprendiendo a manejar sus expresiones de amor, con amigos o amigas y también con personas que les atraen sexualmente. Y ese es un aprendizaje necesario, lo necesitan con urgencia”, agregó.

NUESTROS PODCAST

Gobierno declaró las mascarillas como un bien público y las distribuirá de forma gratuita y descentralizada - Espacio Vital

El Gobierno declaró como bien público las mascarillas que se utilizan para prevenir el contagio del nuevo coronavirus y planean adquirirlas para distribuirlas entre las personas que más las necesiten a nivel nacional.

Te sugerimos leer