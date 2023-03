Estudiantes de ciencias de la salud aseguran que no aceptarán realizar el internado 2020 sin las garantías de protección ante la COVID-19. Además Minsa coordinó con Sunedu y colegios profesionales acelerar habilitación de personal de salud recién egresado, ante la falta de personal médico. | Fuente: Agencia Andina

Los estudiantes de ciencias de la salud que deberían realizar el internado este año, el mismo quesse suspendió por la pandemia de la COVID-19, ahora mismo no están dispuestos a regresar a dicho proceso académico y obligatorio, según indican, por la falta de garantías para su seguridad en la atención a pacientes positivos al nuevo coronavirus. La posición de los estudiantes se genera tras la publicación del Decreto de Urgencia 090-2020 que señala que el regreso del internado 2020: “Dispóngase el inicio o la reanudación progresiva de las actividades de los internos de ciencias de la salud, que corresponda durante el año 2020, en los establecimientos públicos del Ministerio de Salud, sus organismos públicos, de los gobiernos regionales, de las sanidades de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas y del Seguro Social de Salud - ESSALUD, a partir del 15 de agosto de 2020. Para dicho efecto, las referidas entidades, de manera excepcional, durante el año fiscal 2020, proveen los equipos de protección personal a los internos de las ciencias de la salud en los establecimientos de salud donde desarrollen sus actividades, según nivel de riesgo y la normativa vigente”.

Este decreto supremo apunta a remediar la ausencia de personal médico visto en los distintos hospitales: “Tiene por objeto aprobar medidas extraordinarias y temporales que coadyuven al cierre de brechas de recursos humanos en salud para garantizar una adecuada disponibilidad y distribución de personal de la salud en los diferentes niveles de atención, a fin afrontar la pandemia por la COVID -19 (...) Al haberse incrementado el número de camas de atención de pacientes se requiere urgentemente de todos los recursos humanos posibles para la atención de las enfermedades que pueda presentar población”. Y es que este problema ha sido una constante durante la pandemia. Desde Huánuco, Víctor Espíritu Romero reclamaba que era el único médico que atendía a todos los pacientes contagiados con el nuevo coronavirus en los hospitales Santa María, de Contingencia y de Tingo María: “Teníamos tres médicos intensivistas, pero dos se han contagiado, uno se encuentra internado con oxígeno y el otro cumple aislamiento en su domicilio. No tenemos médicos especialistas, la cantidad de pacientes sigue en aumento y ya no tenemos camas para atenderlos”, expresó en su momento.

Se agrega además en el Decreto Supremo el pago del salario mínimo y la cobertura de un seguro a los estudiantes que realicen el internado durante la pandemia: “Durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19, los internos a los que se refiere la presente norma tienen derecho a un estipendio mensual equivalente a una remuneración mínima vital; asimismo, cuentan con un seguro de salud, el cual se brinda a través del Seguro Social de Salud - EsSalud, en condición de afiliados regulares, y la cobertura de un seguro de vida, de acuerdo con lo establecido en la resolución a que se refiere la Primera Disposición Complementaria Final”

Sin embargo, los estudiantes de las distintas áreas de salud afirman que no existe una garantía de que lo mencionado anteriormente se vaya a cumplir en su totalidad. Ellos afirman que ahora mismo a los profesionales de la salud no se les brinda el equipo con las garantías mínimas de protección y que a muchos se les adeudan sus salarios. Bajo esta realidad se oponen a regresar al internado 2020.

Estudiantes de medicina

Fitzgerald Arroyo, miembro del Consejo Directivo de la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina, asegura que el decreto supremo que aprueba el retorno del internado no garantiza los derechos del estudiante. “Nosotros rechazamos el decreto de urgencia porque nos deja muchos vacíos que tienen que ver con los derechos a la salud de los estudiantes, como en el tema de la formación, porque nosotros como internos somos practicantes preprofesionales. Desafortunadamente el ámbito formativo es lo que menos se ha abordado en este decreto y si bien es cierto esa es responsabilidad de las universidades, también es responsabilidad del Ministerio de Salud”, indica.

Asegura además que han mantenido reuniones con funcionarios del Ministerio de Salud, pidiéndoles la garantía de los equipos de protección y no repetir los errores con los médicos contratados. “Los médicos para cuidarse ahora mismo se compran sus mascarillas de sus bolsillos, estamos pidiendo que se apruebe el reglamento de internado, ahí se contemplan todas las condiciones de la parte formativa y derechos como seguro de vida para los estudiantes. No solo se trata del salario mínimo, sino la salud de nosotros y de nuestras familias”, añade.

Estudiantes de nutrición

André León, representante de los internos de Nutrición, exige que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) se pronuncie. “Hasta ahora no se ha pronunciado ante esta resolución del MINSA, desde la perspectiva como SUNEDU, que el internado en la modalidad virtual no debe darse. Un futuro profesional no va a salir con las herramientas necesarias de un profesional de la salud. SUNEDU es el ente que debe regular esto. Si a un estudiante le da COVID-19 ni la universidad a la que pertenece ni el MINSA lo va a apoyar para poder afrontar la enfermedad como tal, no se lo da a su personal nombrado, menos a un estudiante”, sostuvo.

Explicó también que algunas universidades están ofreciendo la modalidad virtual del internado, pero que es en la mayoría de universidades nacionales donde se está organizando el retorno al internado presencial: “En la mayoría de universidades privadas se está dando el retorno del internado en la modalidad virtual, en las universidades nacionales la mayoría están pidiendo el retorno en presencial".

Estudiantes de obstetricia

Jessica Rojas, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Obstetricia, coincide con el testimonio de sus compañeros. Su mayor preocupación es el abandono que puedan tener respecto de la distribución de equipos de protección de calidad y el seguro de vida: “No hay garantías de que en los primeros días se pueda uno contagiar, el pago que se daría al interno no es algo seguro, tampoco el seguro médico. Los mismos profesionales de salud están sufriendo por los equipos de protección personal y los internos con más razón, no hay garantía en que se cumpla todo lo que dice el decreto de urgencia”.

Dice además que la universidad a la que pertenece cada alumno no puede desvincularse de sus estudiantes: “La siguiente promoción ingresaría el siguiente mes. A algunos estudiantes les han ofrecido retornar un internado voluntario, pero no dan información de las garantías que se les brindará, porque más allá de lo que ofrezca el Ministerio, la universidad no se puede desligar porque aún son estudiantes, aún son de pregrado”, indicó.

Estudiantes de enfermería

Karen Murguia, representante de la Asociación Nacional de Estudiantes de Enfermería, añade al reclamo de sus compañeros que la institución donde realicen el internado debe dejar evidencia de que se cumplirán todos los protocolos de seguridad y además debe ofrecerles alimentación diaria a los alumnos. “Se menciona que nos darán seguro, pago de la remuneración mínima y el equipo de seguridad para el internado. No hay un documento de sustento que avale que se va remunerar el pago, es decir la fecha, tampoco hay la garantía del almuerzo, hay mucha universidades que por convenios internos con los hospitales les garantizan un almuerzo a sus internos, en cambio en otras entonces igualmente uno paga aparte por sus prácticas. Los estudiantes tienen bastantes problemas para decir vamos. Nos estamos uniendo con otras asociaciones de estudiantes en salud para coordinar por esta resolución”, manifestó.

RPP Noticias solicitó las opiniones del Ministerio de Salud y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, sin embargo, hasta el cierre de este informe no se pronunciaron.

Según el Colegio Médico del Perú, durante la pandemia del nuevo coronavirus y hasta julio han fallecido 103 médicos que resultaron positivos a la COVID-19. De acuerdo al observatorio de la institución hasta el 28 de julio se registraron 2786 médicos infectados, de los cuales 78 se encuentran en UCI.

