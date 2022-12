Una pequeña de dos años con sordera podrá escuchar por primera vez dentro de poco. | Fuente: Andina

La pequeña Valentina está cada vez más cerca de escuchar por primera las canciones de cuna de su madre. La hija de Marianeli Cornejo sufre hipoacusia bilateral profunda, por lo que no puede escuchar. Esto ha afectado su desarrollo, ya que no sabe hablar.

“Yo como mamá he estado luchándola por mi hija porque es difícil”, señaló Marianeli a La Rotativa del Aire.

“Hace 15 días salimos muy apenados con mi esposo del hospital porque no nos dieron esperanzas”, explicó la madre de la niña. Los padres de Valentina iban a esperar cuatro años hasta que la menor pueda recibir el implante coclear, pero tras dar a conocer la noticia, es posible que la menor pueda escuchar por primera vez en 15 o 20 días, dijo el padre.

Marianeli Cornejo contó que este jueves recibió una llamada del hospital Rebagliati. Desde el área de comunicaciones le indicaron que se acerque al centro de salud con la menor para ver qué soluciones se pueden encontrar.

Cornejo aseguró que esta es “la posibilidad de que mi hija tenga una vida normal como cualquier niña de su edad. Va a escuchar por primera vez la voz de sus papás, de su hermana, porque tiene una hermana mayor de cinco años”.

“Me han dicho que no nos van a dejar desamparados. Me van a agilizar los trámites”, agregó.

Sobre el diagnóstico, Cornejo dijo a RPP Noticias que se enteró de la sordera de su hija hace dos meses. “Cuando a mi hija la llamaba por su nombre o hacía sonidos fuertes, ella no me prestaba atención”, sostuvo. En los controles, los médicos no detectaron algo fuera de lo normal.

Sacar una cita en el seguro demoraba mucho tiempo, por lo que decidieron acudir a un médico particular. “Recaudamos el dinero y le hicieron unos exámenes que se llaman Potenciales evocados”, es entonces que le dan el diagnóstico de la menor.

El implante coclear es lo único que va a permitir que Valentina escuche, ya que por el tipo de sordera que padece, los audífonos no son la solución.

