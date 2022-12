Día Nacional del Donante de Órganos. | Fuente: Foto: EsSalud

Don Jorge termino de tomar su desayuno internado en el hospital Almenara. Una vez más la cirrosis crónica que lo aquejaba desde hace 7 años, y lo tenía prácticamente desahuciado, lo llevo de emergencia. Fue en abril de este año cuando una doctora irrumpió en su cuarto con la más inesperada de todas las noticias: "No coma un bocado más, hoy será trasplantado". Jorge Olivera es uno de los 45 peruanos que en este 2021 ha vuelto a la vida gracias a un trasplante de órganos, llevado a cabo en los hospitales trasplantadores del Seguro Social.

El 13 de abril se activó un operativo de trasplante en EsSalud. En Piura, una persona de 29 años, que lamentablemente falleció a consecuencia de un aneurisma cerebral, dio lugar al milagro de vida gracias al haber manifestado en vida, y en su DNI, su deseo de ser donante de órganos y tejidos.

Fue entonces que la Gerencia de Procura y Trasplante EsSalud gestionó el traslado desde Piura y Cuzco. Un helicóptero aterrizó en el Hospital Edgardo Rebagliati trayendo 4 riñones, 2 hígados y un corazón. Uno de estos órganos fue el que cambió la vida de Don Jorge.

"Ese día sentí una alegría desbordante, como ahora que me he puesto melancólico a agradecer a Dios, a ese joven que puso sí en su DNI y la familia respetó su voluntad. Donar es vida y EsSalud se encarga de darme esa vida" dijo un emocionado don Jorge quien, a sus 70 años, recuperado, disfruta de su familia y de su trabajo como abogado.

Solo en EsSalud, más de 3 mil asegurados se encuentran en lista de espera y, lamentablemente, el índice en nuestro país es de apenas 2 donantes por millón de habitantes en pandemia, señala la Doctora Mary Díaz, Gerente de Procura y Trasplante de EsSalud,

La COVID-19 redujo el número de donantes a nivel nacional, pues las unidades de cuidados intensivos y los servicios de emergencia estaban rebasados. "El 2019 cerramos el año con 93 donantes, que le significó a la institución 533 trasplantes. Lamentablemente, la llegada de la pandemia impactó en la actividad trasplantadora de la institución. En el año 2020 tuvimos 18 donantes que significó 173 trasplantes, casi 60% menos del año 2019", señaló la vocera de EsSalud.

Pese a esto, en plena pandemia, la Gerencia de Procura mantiene su trabajo. Fiorella Chevarría, de apenas 23 años, es prueba de ello:

"Estaba en primer ciclo de la universidad, sentía que me desmayaba, se me hinchaban los ojos los brazos, una vez casi me desmayo, empecé a vomitar sangre. Ese mismo día el doctor me dijo que necesitaba un trasplante y la única opción que me daba por ese día era la diálisis", señaló la joven paciente que presentaba una severa falla renal en ambos riñones producto del lupus que minaba su organismo.

Una noche le dijeron que había un posible donante, pero Fiorella prefirió no entusiasmarse. A la mañana siguiente sonó su teléfono, la voz esperanzadora del personal del Seguro Social le dijo que acuda al hospital. El riñón que tanto necesitaba estaba en camino.

"Gracias a Dios llegó ese trasplante que cambió por completo mi vida. Mi cuerpo no iba a dar para más, había empezado a fallarme el corazón y mi anemia caía hasta seis. Parece que Dios mandó a esa persona para mí, con esas características que dieron justo para mi cuerpo que no lo ha rechazado hasta el día de hoy", cuenta con mucho entusiasmo Fiorella después de tres largos años de espera y un encierro por pandemia.

Este 23 de mayo se celebra el día Nacional del donante, en reconocimiento a las familias solidarias que dan vida a través de los órganos de los seres queridos que perdieron. Un gesto desinteresado que no sólo salva 9 vidas por cada donante, sino que devuelve la ilusión y la esperanza a familias enteras en nuestro país.

La Presidenta de EsSalud invocó a las familias peruanas a respetar la voluntad del donante para así dar vida a alguien más, que está a la espera de este acto de amor. Este 2021, la institución se ha propuesto fortalecer esta actividad porque, pese a la pandemia, los trasplantes no se deben detener: en lo que va del año, la donación de órganos de 10 pacientes con muerte cerebral, ha permitido salvar la vida de 45 personas con trasplantes de órganos y tejidos.

