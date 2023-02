Contraloría emitió un informe sobre EsSalud. | Fuente: Imagen referencial: Minsa

La Contraloría General de la República advirtió que el incumplimiento en el plazo de entrega de 1 millón 174 mil 800 kits de 'pruebas rápidas' para la detección de la COVID-19 comprados por el Seguro Social de Salud – EsSalud genera el riesgo de que esta institución no pueda cobrar más de 4 millones de soles como penalidad.

En su informe de orientación de oficio N° 234-2020, la Contraloría muestra los resultados de la revisión que realizó entre el 13 y 20 de octubre de este año en los que advierte que el incumplimiento para la entrega de esta adquisición hecha por EsSalud no evidencia la ampliación del plazo ni observaciones sobre dicho retraso de parte de la empresa a cargo.

La empresa Aionia Technology, elegida por la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (CEABE), entregó los bienes "incumpliendo el pazo ofertado de 3 días calendario"; de esta manera, pese a que la orden de compra tenía establecida que la entrega se realice del 11 al 13 de julio, esta finalmente se hizo del 15 al 29 de julio; es decir, con 16 días de atraso.

No obstante, añade el informe, "no se acredita ampliaciones de plazo ni se ha formulado observaciones por parte del área usuaria respecto a dicho incumplimiento". Añade que, pese a que todavía no se ha pagado el monto adjudicado, existe el riesgo del no cobro de penalidades por 4 millones 100 mil soles en perjuicio económico de EsSalud debido a que no existe una carta-fianza por esta adquisición.

"De la situación expuesta se desprende que la empresa Aionia Technology Corporation SAC entregó los bienes fuera de plazo establecido en la orden de compra (hasta el 13 de julio del 2020); es decir, con una demora de 16 días calendario y en un tiempo de 15 días, incumpliendo el plazo ofertado (de 3 días calendario)", se menciona.

La Contraloría también da cuenta de un informe en el que la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos manifiesta que "las entregas periódicas por parte del contratista obedecen a una reprogramación efectuada por nuestro almacén, la misma que se debe a la falta de capacidad del almacenamiento debido al alto tránsito de bienes por emergencia sanitaria".

De igual manera, en un informe del 7 de octubre se menciona que la apoderada de este almacén "se encontraba en su capacidad máxima" entre el 11 y 14 de julio debido a que en el marco de la emergencia sanitaria recibieron las compras proyectadas por EsSalud, además de otras compras realizadas para la atención del COVID-19 a nivel nacional.

Pese a esto, la Contraloría aclara que en el Sistema de Administración Documentaria (SIAD) de EsSalud "no se advierte que la empresa contratista haya presentado solicitud de ampliación de plazo, así como tampoco obra en el expediente de contratación documento alguno que acredite que la entidad (EsSalud) haya otorgado la ampliación del plazo".

El informe concluye advirtiendo que, de acuerdo con la aplicación del Reglamento de la Ley de Contrataciones, correspondería a EsSalud el cobro de penalidades por mora a la empresa Aionia Technology Corporation SAC por cada día de atraso (16 días). Considerando que el monto a descontar no debe superar el 10% del contrario, la penalidad máxima que correspondería es de S/. 4 100 052.00.

