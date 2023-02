Las autoridades han pedido precaución ante el riesgo de una segunda ola. | Fuente: Andina

El economista peruano Waldo Mendoza compartió en RPP Noticias sus proyecciones respecto a abrir aún más la economía peruana frente al riesgo de una segunda ola en el país de la COVID-19. Dijo que a su evaluación cabe la posibilidad de que la economía peruana se reactive “más pronto”, debido a la gran cantidad de infectados en el país. También reconoció que el riesgo latente está en el tiempo en que las personas son inmunes tras superar la infección.

“Hay que cuidarse, pero la posibilidad de que la economía peruana se reactive más pronto que otras economías es una proyección que yo puedo afirmar, porque si ese riesgo que enfatiza [respecto al tiempo de la inmunidad], no se presenta, la epidemia va a caerse, porque el número de infectados en el Perú ya es muy grande. No existe, me parece, país en el mundo con este porcentaje de infectados”, dijo en RPP.

Mendoza afirmó que en países como el Perú hay momentos en los que una medida como un confinamiento prolongado “es imposible”, debido a que la gran mayoría de los ingresos de los hogares peruanos depende del trabajo diario.

Respecto a una segunda ola, el economista parte de una premisa referida a que el Perú es “un caso especial en el mundo” por la gran cantidad de infectados por la COVID-19. Detalló que ha desarrollado su proyección, basándose en las cifras del Sinadef que ofrece el panorama del exceso de mortalidad.

“No veo útil seguir la evolución de la epidemia mirando las cifras oficiales del Ministerio de Salud. Es sabido que las cifras de infectados y muertos por COVID están sub registrados. Por eso muchos estudiosos miran las cifras del exceso de muertos. El Sinadef tiene la contabilidad de los muertos por toda causa”, indicó.

Según sus cálculos, el Perú durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto “tuvo un exceso de muertos de 200%. Nos hemos requeteinfectado”. Por ello, dijo que infiere que unos 15 millones de personas en el Perú “están infectadas”. “Dudo que algún país en el mundo tenga esta tasa”, añadió.

Sin embargo, reconoció que existe un riesgo latente: el tiempo de inmunidad tras la infección. “Si ese riesgo no existiese, veo al Perú como una reproducción de Iquitos”, evaluó.

Economía al 100%

El presidente de Consejo de Ministros, Walter Martos, reveló hace unos días que el Gobierno peruano evalúa reabrir todas las actividades económicas entre noviembre y diciembre. "Estamos prácticamente a 98 % de la economía funcionando, queda poco margen, esperemos que esté funcionando totalmente a fines de este año o en los primeros meses del próximo", dijo Martos a la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).

El Ministerio de Salud, mientras tanto, enfatiza los mensajes de cuidado: uso de mascarilla, distanciamiento social, constante lavado de manos y ambientes ventilados.

Científicos afirman que hay evidencia abrumadora de transmisión de la Covid19 por el aire - Espacio Vital

La polémica sobre si la COVID-19 se transmite por aerosoles continúa, ahora con una carta que publica la revista Science, en la que los científicos dicen "hay una evidencia abrumadora" a favor de que la inhalación del SARS-Cov-2 "representa una vía principal" de transmisión de la enfermedad. El Dr. Elmer Huerta explica que los virus en aerosol pueden permanecer suspendidos en el aire durante muchos segundos u horas, como el humo, y ser inhalados.

