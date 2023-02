| Fuente: Andina

Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos la mayoría de electores no se siente motivada por ninguna de las candidaturas que se le proponen. Es posible que las decepciones sufridas durante el último quinquenio, la persistencia de la corrupción y la grave situación de la pandemia dificulten sentir entusiasmo por los candidatos. Pero es posible también que la campaña esté tardando en comenzar y que los partidos no hayan hecho propuestas programáticas que permitan confiar en que contamos con líderes decididos y con planes viables. Los resultados actuales hacen temer que el que gane la presidencia no cuente con una bancada importante en el Congreso. Según Fernando Tuesta la encuesta del IEP registra el crecimiento de Yonhy Lescano y el descenso de Julio Guzmán, quizás arrastrado por la pérdida de popularidad del presidente Sagasti. Tuesta sostiene que Forsyth aún tiene las mayores posiblidades de pasar a la segunda vuelta, junto a Verónika Mendoza, Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Daniel Urresti, “en ese orden”.

Por si faltaran pruebas de las dificultades que puede generar la confluencia de la pandemia y la elecciones, baste con ver el caso de Nyanmar, antiguamente llamada Birmania. Los jefes del Ejército venían diciendo sin ninguna prueba que los resultados de las elecciones fueron distorsionados para favorecer al partido de Aung San Suu Kyi, que ganó con amplio margen. Premio Nobel de la Paz e hija del asesinado padre de la Independencia de Birmania, Aung San Suu Kyi ha exhortado a no aceptar el golpe de Estado militar, que ha sido denunciado por la ONU y la mayoría de los países democráticos. La democracia se restableció en Nyanmar el 2011 después de cincuenta años de dictaduras militares. La Junta militar actual asegura que solo se quedará en el poder un año y que organizará elecciones transparentes. Pero en vista de lo arraigado del poder de la Fuerza Armada y de sus extensos intereses económicos y penales, uno está tentado de parafrasear lo que el poeta Martín Adán dijo cuando se produjo el golpe contra Bustamante y Rivero en 1948: “Birmania ha vuelto a la normalidad”.

A propósito de democracia y propuestas programáticas, hay que celebrar el seminario que el Consorcio de investigaciones económicas y sociales, CIES, organiza en asociación con cinco destacadas instituciones académicas y de apoyo a la democracia: la Escuela de gobierno de la Universidad Católica, el Centro de Investigacones de la Universidad del Pacífico, el Instituto de Estudios Peruanos, IDEA y Transparencia. A partir de hoy y durante cuatro días han sido convocados especialistas en los diversos aspectos de las politicas públicas, cuyas contribuciones pueden dar lugar a consensos asumibles por los que ejerzan el poder del Estado a partir del próximo 28 de julio. En el Foro introductorio que tuvo lugar ayer se hizo una rápida presentación de los veinte documentos preparados para favorecer la discusión y formular propuestas que inviten a todo observador de buena voluntad a ir más allá de sus respectivas capillas y adherir a una visión basada en evidencia científica sobre cuatro ejes: la reforma del Estado, las políticas sociales, el desarrollo productivo y el medio ambiente. Ajenos a querellas ideológicas y a consignas politicas, los especialistas invitados por el CIES evidencian el raro mérito de estar ubicados en la escena internacional y a la vez tener los pies bien puestos en la realidad de nuestro país. Los candidatos que quieran tener una retórica menos vacía y belicosa, harían bien en escuchar a quienes ponen su ciencia y su experiencia al servicio de la reforma de nuestras instituciones y así mejorar la calidad de vida de los peruanos.

