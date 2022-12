Vacuna de Sinopharm | Fuente: Andina

La investigadora principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), del estudio clínico de la vacuna de Sinopharm, Coralith García Apac, afirmó este domingo que la "eficacia protectora" de las dosis para la enfermedad sintomática (COVID-19) no ha sido calculado porque aún no hay un informe final.

Ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso, la investigadora señaló que el "informe preliminar" surgió ante el "clamor de los voluntarios" del ensayo para conocer qué dosis recibieron y no tenía como objetivo ser difundido en alguna publicación científica.

"Teníamos dos posibilidades: esperar a tener un informe final, el cual va a tomar varias semanas, o realizar un reporte preliminar enfocado en esa información que ya podemos obtener y que es información relevante", explicó.

Conclusiones

La doctora Coralith García precisó que el informe preliminar incluyó en su análisis solo la información del centro de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. También indicó que los voluntarios analizados fueron los que recibieron la vacuna de Beijing (2 361 voluntarios), los que recibieron la vacuna de Wuhan (2 363 voluntarios), y los que recibieron placebo (2 377 voluntarios).

La investigadora Coralith García afirmó que las conclusiones del informe preliminar fueron dos: primero, que era posible abrir el ciego, que significa que cada voluntario sepa qué recibió; y segundo, vacunar a los voluntarios que hayan recibido el placebo y que hayan recibido la vacuna de Wuhan".

En función de los hallazgos decidieron comunicarse con el Comité Nacional de Ética e Investigación y con el Instituto Nacional de Educación y enviar toda la documentación, solicitar la importación de las vacunas e informar a los voluntarios.

"La conclusión señores congresistas es que los resultados obtenidos con el uso de la vacuna de Beijing fueron mejores que los resultados obtenidos con la vacuna de Wuhan. Estos mejores resultados se ven en menor riesgo de hospitalización, menor riesgo de hallazgos anormales en tomografía pulmonar, menor necesidad de oxígeno", manifestó.

Detalles del informe preliminar

Durante su presentación en la sesión virtual del Congreso, la investigadora explicó que si una persona tiene examen molecular de PCR + se presentan dos posibilidades: Es una persona que no tiene ningún síntoma (infección asintomática), o que sí tengan síntomas (COVID-19). Estas últimas, que sí tienen la enfermedad pueden presentarla en forma leve, moderada y grave.

Reporte preliminar-Vacuna Beijing | Fuente: Congreso

Reporte preliminar-Vacuna Wuhan | Fuente: Congreso

Coralith García argumentó que en el informe preliminar, bajo un análisis según protocolo, se incluyó a toda las personas PCR+, que tuvieron síntomas y que no tuvieron síntomas.

"La eficacia protectora para enfermedad sintomática que es el objetivo del ensayo clínico no ha sido calculada, no es del 34.3% porque aquí en este grupo están incluidos pacientes que tiene síntomas y que no tienen síntomas", aseguró.

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": El número de contagios por la COVID – 19 en el mundo disminuyó en un 11% y las muertes bajaron en un 15% durante las últimas 6 semanas, informó la Organización Mundial de la Salud. El doctor Elmer Huerta explica las razones de esta tendencia.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más

Te sugerimos leer