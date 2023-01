Yonhy Lescano, candidato presidencial de Acción Popular. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, aseguró que, de llegar a Palacio, sus decisiones en temas médicos serán "fundamentadas y con sustento técnico". Al ser consultado sobre sus cuestionadas declaraciones sobre el tratamiento de la COVID-19, señaló que también respeta "la medicina popular".

"Yo respeto el sustento científico, que es lo que más se tiene que utilizar, pero también respeto la medicina popular, esa medicina que no tiene sustento científico; pero el pueblo la utiliza porque le hace bien. Ayer he estado en Chiclayo y las señoras que se acercaron a saludarme me dijeron 'voy a tomar mi yonkecito para no enfermarme del coronavirus'. Hay que saber lo que pasa en el pueblo y cómo esta medicina popular es utilizada, porque, mientras que no llega la vacuna, el pueblo no va a esperar la muerte", relató.

En entrevista con el doctor Elmer Huerta para Espacio Vital, señaló que, en caso de llegar a la Presidencia y encontrar que la anterior gestión adquirió las vacunas necesarias contra la COVID-19, el rol de su gobierno sería "gestionar rápidamente" el embarque de las vacunas para que lleguen al país. Al respecto, consideró que debe haber una capacidad de gestión "para que se cumplan y ejecuten los contratos".

Yonhy Lescano también defendió su propuesta para solicitar a los laboratorios que pongan a disposición de los países la fórmula de sus vacunas para que puedan ser fabricadas en otros lugares. El candidato planteó sumarse a otros países que han pedido la moratoria del derecho intelectual de la vacuna para acelerar su distribución.

"Voy a insistir en eso que estoy proponiendo hace casi dos meses: pedir la fórmula para hacer las vacunas en otros lugares de manera tal que lleguen más rápido al Perú. Esas dos medidas tenemos que tomar para que las vacunas puedan llegar lo más antes posible a nuestro país", indicó.

En otro momento, Yonhy Lescano consideró que la pandemia por la COVID-19 ha revelado que en el Perú todos los establecimientos de salud no han tenido la infraestructura para poder responder a todas las urgencias y la importancia de investir en la atención primaria de la salud a través de postas, centros médicos y hospitales.

"Es la única forma como podemos salir adelante. Creo que la atención primaria en las postas es lo más importante para prevenir. Aparte de eso habíamos pensado entregar kits de mascarillas, protectores faciales y alcohol para poder prevenir. Paralelamente, tenemos que invertir en hospitales y centros médicos y hacer plantas de oxígeno", indicó.

Con la finalidad de invertir en los centros de salud, el candidato de Acción Popular planteó incrementar a, por lo menos, 6% del PBI el presupuesto del sector Salud. Con esto, explicó que buscaría fortalecer el sistema primario de salud a través del equipamiento de las postas y centros médicos con oxígeno y medicamentos.

Propuestas de Yonhy Lescano:

- El candidato planteó como primera medida agilizar la compra de la vacuna con los laboratorios.

- Que los laboratorios "faciliten" la fórmula de la vacuna para que estas se realicen en el Perú. "Si es posible hacer las vacunas en otros países, como en Argentina, se tiene que hacer", indicó.

- Sobre la propuesta anterior, aclaró que los laboratorios no van a "regalar" las vacunas. "Se está pidiendo la moratoria de los derechos intelectuales de la vacuna", precisó.

- Entrega de kits de protección.

- Fortalecer las unidades de servicios intensivos y de emergencia.

- Compra de camas UCI y plantas de oxígeno.

- Implementar un servicio para la atención física y psicológica de personas que padecieron de COVID-19.

- Impulso a la investigación científica.

- "Cualquier pandemia tiene que resolverse fortaleciendo el sistema de salud", expresó.

