El almirante Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia de Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga, consideró que los resultados a boca de urna "obedecen a tendencias" y representa una "especulación", por lo que pidió a la población esperar los primeros resultados oficiales de la ONPE.

"Vamos a esperar el resultado oficial de la ONPE. Nadie puede tomar ninguna decisión hasta no tener el resultado oficial. El resultado oficial es el resultado oficial, respetado por todos los que estamos en esta competencia", señaló.

En declaraciones a la prensa, Jorge Montoya indicó que, en caso de que Rafael López Aliaga no pase a la segunda vuelta, apoyaría al candidato si Pedro Castillo "no esa comunista, cree en la democracia y no cambia la Constitución". Pese a esto, consideró que el candidato de Perú Libre "es comunista".

"Un gobernante que piense cambiar la Constitución es un irresponsable porque se quita la estabilidad jurídica del país, se alejan las inversiones y caemos en el hoyo del oscurantismo. En el supuesto negado que salga presidente alguien lo vamos a respaldar, lo vamos a apoyar, porque somos peruanos y no enemigos, pero siempre y cuando respeten la democracia. Si no respetan la democracia, no lo vamos a apoyar", indicó.

Finalmente, señaló que no se puede hablar de "alianza de partidos" en el próximo Congreso, sino de "133 peruanos que tenemos la misma camiseta y tenemos que buscar puntos de consenso para sacar al país de donde se encuentra. "Tenemos claro que los planes de gobierno tienen coincidencias en muchos partidos", agregó.

Los resultados a boca de urna, según América TV / Ipsos, revelan que Pedro Castillo tiene 16,1%; Hernando de Soto 11,9%; Keiko Fujimori 11,9%; Yonhy Lescano 11%; Rafael López Aliaga 10,5%; Verónika Mendoza 8,8%. Cabe precisar que el margen de error es de +/- 3%.

