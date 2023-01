Rennán Espinoza y Carlos Mesía confían en que George Forsyth y Keiko Fujimori lleguen a la segunda vuelta

Congresistas analizaron el último tramo de la campaña. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El congresista Rennán Espinoza, asesor de campaña del candidato presidencial George Forsyth, consideró que en la reciente encuesta de Datum "se ve una clara tendencia a la subida" en su candidato, quien se encuentra en el tercer lugar, a menos de 1% del segundo lugar. Asimismo, el parlamentario recordó que este sondeo se realizó antes del debate electoral oficial.

"Creo que estamos a un paso de la segunda vuelta, con toda claridad. Respetamos, y con mucha humildad, agradecemos esta confianza que la población ha vuelto a tener en Forsyth y eso refleja que, sin duda alguna, es el candidato diferente a los demás, como él lo señala. Los ciudadanos se deben hacer decepcionado en estos debates de esos candidatos", indicó.

Por su parte, el legislador Carlos Mesía, de Fuerza Popular, destacó la segunda ubicación de Keiko Fujimori, lideresa de su partido, en el reciente sondeo de Datum. Además, consideró que existe un "voto escondido", por lo que, a su juicio, no existiría realmente un empate técnico entre Fujimori, George Forsyth y Rafael López Aliaga.

"Creo que vamos a tener una segunda vuelta entre Yohny Lescano y Keiko Fujimori y no creo que Lescano la vaya a tener muy fácil. Será una segunda vuelta donde van a haber muchas sorpresas. No necesariamente tiene que sucededer, como piensa la gente, que cualquier candidato le puede ganar a Keiko. Eso no es verdad, la segunda vuelta es otra realidad", indicó.

Como se sabe, Yonhy Lescano lidera la intención de voto presidencial, con un 12.1 % de respaldo, mientras que cinco candidatos luchan por el segundo puesto, según el simulacro de voto de Datum Internacional, publicado por el diario Perú.21.

El estudio, realizado antes de los debates presidenciales, revela que la excongresista Keiko Fujimori (7.9 %), el exfutbolista George Forsyth (7.4 %), el empresario Rafael López Aliaga (7.2 %), el economista Hernando de Soto (6.5 %) y la excongresista Verónika Mendoza (5.7 %) están prácticamente en empate estadístico.

En séptima ubicación, aparece el dirigente sindical Pedro Castillo, con 3.7 % de respaldo, seguido del congresista Daniel Urresti (3.5 %), del empresario César Acuña (2.5 %), del economista Julio Guzmán (1.5 %), del excongresista Daniel Salaverry (0.9 %) y del experiodista deportivo Alberto Beingolea (0.9 %).

Cabe mencionar que, a diez días de los comicios, un importante 32.9 % de los electores asegura que votará en blanco, mientras que un 4.0 % dice que viciará su voto.

Entre los candidatos que lideran el sondeo, un 80 % de los que dijeron que votarán por Rafael López Aliaga aseguró tener decidido su voto. Este porcentaje baja entre 61 % y 69 % entre los que dijeron que votarán por los otros postulantes.

Escenarios en una eventual segunda vuelta

El candidato a la presidencia de Acción Popular, Yohny Lescano, el primero en todas las encuestas de intención de voto, ganaría las elecciones en segunda vuelta en todos los escenarios posibles, según la última encuesta de intención de voto de Datum, publicada este jueves en los diarios Perú21 y Gestión.

La encuesta realizada en todas las regiones del país entre el 27 y 29 de marzo, revela que Yohny Lescano obtendría el 43% de los votos contra un 31% de Verónika Mendoza, la candidata a la presidencia de Juntos por el Perú. Lescano baja un punto porcentual con relación al sondeo anterior (18-21 de marzo) en su enfrentamiento con Mendoza, quien sube 3%.

En caso de enfrentarse a Keiko Fujimori, Yohny Lescano se impondría con el 60% de los votos contra el 18% que obtendría la candidata de Fuerza Popular. En este caso, Lescano sube tres puntos porcentuales en comparación al sondeo anterior, mientras que Fujimori mantiene la misma intención de voto.

En un escenario de segunda vuelta entre Yonhy Lescano y Rafael López Aliaga de Renovación Popular, el primero ganaría con el 53% de los votos, sobre el 25% de su contrincante.

Si la segunda vuelta se definiera entre Lescano y el candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, el de Acción Popular ganaría con el 50% de los votos contra el 28% que obtendría el exalcalde de La Victoria.

